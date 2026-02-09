6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'a giden Arya Woman Kadın Yatırım Platformu, anma programlarına katıldı, depremzede aileleri ve gençleri ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

ADIYAMAN (İGFA) - 'Asrın felaketi' olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Adıyaman'da, dayanışma ve vefa örnekleri üçüncü yılda da devam ediyor. Depremin hemen sonrasında bölgeye konteyner desteği sağlayan, binlerce depremzedeye kıyafet, hijyen malzemesi ve burs desteği ulaştıran Arya Woman Kadın Yatırım Platformu, depremin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'ı bir kez daha ziyaret etti.

Arya Woman Kurucu Ortağı ve Başkanı Münteha Adalı ile platform üyesi iş kadınları, Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen sessiz yürüyüşe ve Saat Kulesi önündeki anma törenine katılarak depremde hayatını kaybedenleri andı. Anma programlarının ardından heyet, daha önce konteyner desteği sağlanan depremzede aileleri ziyaret ederek, kadınlara yönelik üretim ve eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü K20 Umut Kent konteyner kentinde incelemelerde bulundu.

Depremde uzuvlarını kaybeden vatandaşlarla da bir araya gelen iş kadınları, dayanışmanın ve unutulmamanın önemine dikkat çekti.

Eğitime verdikleri desteği sürdüren Arya Woman heyeti, Abdulhamithan Gençlik ve Kültür Merkezi'ne kitap bağışında bulunarak gençlerle meslek seçimi, kariyer planlaması ve sınav motivasyonu üzerine sohbet etti.

Program kapsamında Tunahan Özbilgin Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden heyet, üniversite öğrencileri ve sınava hazırlanan gençlerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ve ATSO Meclis Başkanı Gani Bereket'in de katıldığı buluşmada öğrencilere kitap dağıtıldı.

Adıyaman'da üç yıl içinde yaşanan değişime dikkat çeken Arya Woman Kurucu Ortağı ve Başkanı Münteha Adalı, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde, Adıyaman'da hem acının, hem de umudun hâlâ canlı olduğunu söyledi.

'Depremin ilk gününden bu yana Adıyamanlı kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık' diyen Adalı, 'Şehrin aldığı ağır hasarın izleri hâlâ çok belirgin ancak büyük ölçüde bir değişim de gözlemleniyor. Binalar tamamlanıyor, evler yükseliyor, halk yeniden sokaklarda. Bunlar sevindirici gelişmeler. Depremin hemen ardından, henüz 20 gün sonra konteynerlerle geldiğimiz Adıyaman ile bugün gördüğümüz Adıyaman arasında büyük bir fark var. Bugün şehrin yeniden ayağa kalktığını görmek umut verici. Gençlerin eğitimine destek olmak, sınava hazırlanan öğrencilerimize meslek seçimlerinde rehberlik etmek bizim için çok kıymetli. Biz burada olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Adalı ayrıca, yardımların koordinasyonunda önemli rol üstlenen ATSO Meclis Başkanı Gani Bereket ile gazeteci Ferit Binzet'e de gönülden teşekkür etti.