BURSA (İGFA) - Bursa'da Gürsu'nun 30 yıllık hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kent Meydanı projesi için ilk adımı Türk Telekom binasını taşıyarak atmıştı.

İkinci adım ise otopark projesi konusunda atıldı. Otopark projesinin farklı versiyonlarını çalışıp, mimar ve mühendisler eşliğinde ilçe dinamikleri ile buluşturan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ' Kent Meydanı projemizin en önemli kısmı otopark kısmı, çünkü projemiz burada şekillenecek' dedi.

GÜRSU KENT MEYDANI OTOPARKI ORTAK AKILLA ŞEKİLLENECEK

Bursa Gürsu'daki muhtarlar, siyasi parti ilçe başkanları, ve meclis üyelerine yapılan özel sunumda, Gürsu Kent Meydanı Projesinin otopark kısmı anlatıldı.

Sunumu yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ' Otopark projemizde farklı öneriler masada. Giriş çıkış noktalarının kent içi trafiğini aksatmaması, havalandırma sisteminin çevreci olması, en önemlisi de otoparkın ihtiyaçlara cevap vermesi öncelik konumuz olacak. Yer altı otoparkı sayesinde meydan projemizin en temel kısmını halletmiş ve üst dizaynına geçmiş olacağız. Bu nedenle ince eleyip sık dokuyoruz' dedi.

Yapılan teknik inceleme ve detaylandırmanın ardından otopark projesinin son hali verilecek. Otoparkta elektrikli araçların şarj istasyonları, modern bir havalandırma sistemi, temiz ve modern bir park alanı yapılması hedefleniyor.