Edirne'den 16 gazeteci, Edirne Valiliği ve Gaziantep Valiliği'nin işbirliğiyle düzenlenen Gaziantep gezisine katıldı.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği ve Gaziantep Valiliği'nin işbirliğiyle düzenlenen ve Edirne'den 16 gazetecinin katıldığı Gaziantep gezisi, şehrin zengin kültürü ve eşsiz lezzetlerini tanıtmak amacıyla 18 Kasım'da başladı.

GELENEKSEL TATLARLA AÇILIŞ

Gaziantep'e ulaşan gazeteci heyeti, geziye şehrin damak çatlatan geleneksel tatlarını deneyimleyerek güçlü bir başlangıç yaptı. Misafir gazeteciler, Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Beyran çorbası ve meşhur Katmer ile kahvaltılarını yaptılar. Bu lezzetler, Gaziantep'in 'Gastronomi Şehri' unvanını ne kadar hak ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TARİHİ VE TURİSTİK KEŞİFLER YOLDA

Lezzet durağının ardından gezi programı, şehrin binlerce yıllık tarihine ışık tutan noktalara doğru devam edecek. Edirneli gazeteciler, gün boyunca tarihi müzeleri ve şehrin kültürel mirasını yansıtan turistik yerleri ziyaret ederek Gaziantep'i yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

Programın; tarihi yapıları, müzeleri ve Gaziantep'in kültürel zenginliğini ön plana çıkaracak şekilde devam etmesi bekleniyor.

GAZİANTEP PANORAMA 25 ARALIK MÜZESİ

Edirneli misafir gazeteciler, 18 Kasım Pazartesi günü Panorama 25 Aralık Müzesi'ni ziyaret ederek rehberleri Bekir Güdücü'den müze ile ilgili bilgiler aldı.

Panorama Müzesi

Gaziantep ilinde Türk Kurtuluş Savaşı sırasında İngiliz ve Fransızların işgallerine karşı savunmasının çeşitli materyallerle anlatıldığı bir müzedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenen belgeli özel müze statüsündedir.

1912 yılına kadar Osmanlı ordusuna hizmet vermiş olan ve Gaziantep Kalesi yakınında yer alan Ayntâb Redif Deposu, Gaziantep Büyükşehir Belediye ve Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir.25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panorama ve Müzesi, 2020 yılında bu yapı içerisinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmıştır.

Müze'nin Kent Kimliği Galerisi olarak adlandırılan ilk bölümünde sergilenen Neolitik Dönem(Cilalı Taş Devri)ne ait kalıntılar, müze binasının inşası sırasında çıkartılmıştır. Bu bölümde Gaziantep ilinin yerleşim tarihine de kısaca değinilmektedir.

Harita Alanı bölümünde, zeminde işgal dönemini anlatan bir harita bulunmaktadır. Harita Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan savunmaya dair harita da bu bölümde bulunmaktadır.

Telgraf Galerisi bölümünde, savunmaya dair belgeler yer almaktadır. Bu belgeler Genel Kurmay Başkanlığı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı'ndan edinilmiştir.

'Kim kimdir' Galerisi bölümünde, savunmada yer alan asker ve halka ait eşyalar ve savaşa dair teçhizatlar sergilenmektedir.

Yabancı Belgeler bölümünde, işgal ve savunmaya dair yabancı belgeler sergilenmektedir.

Sanat Galerisi bölümünde, savunmanın simgeleri haline gelmiş kişi ve olaylar Ressam Alexander Samsanov tarafından resmedilmiştir.

Milli Mücadele Galerisi bölümünde, sırasıyla tüm cepheler anlatılmıştır. Ayrıca bu alanda TBMM'nin Gaziantep'e 2008 yılında verdiği İstiklal Madalyası da sergilenmektedir.

Dioramalar ve Panorama bölümlerinde Gaziantep savunması 12 metreye 13 metre boyutundaki panorama ve ses efektleriyle anlatılmaktadır. Bu bölümdeki diorama ve panorama yine Ressam Alexander Samsanov tarafından yapılmıştır.

Bu eserlerin yanı sıra Gaziantep Savunmasındaki şehit ve gazilere ait eşyalar da sergilenmektedir.

Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi'nin açılışına kadar olan tüm aşamalarının anlatıldığı belgesel TRT tarafından hazırlanmıştır ve TRT Avaz kanalında yayınlanmıştır.

19 KASIM'DA DOLU DOLU BİR GÜN YAŞANDI

Edirneli gazeteciler 19 Kasım Çarşamba günü ise Fırat Nehri yakınlarında Rum Kale'de Valilik tarafından 6 yıl önce yaptırılan ve daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde devredilen Cam Mozaik'te Fırat Nehrini doya doya izleyerek bol bol doğa fotoğrafları çekti.

Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan bu gezi nedeniyle Edirne Valisi Yunus Sezer'e ve kendilerini 2 gün boyunca yalnız bırakmayan rehberleri Bekir Güdücü'ye Edirneli gazeteciler adına teşekkür etti.

FIRAT NEHRİ'NDE TEKNE TURU

Gazeteciler ardından Fırat Nehri'de tekne turu gerçekleştirerek Birecik Barajı yapımında sular altında kalan Şanlıurfa'ya bağlı Savaş Köyü ile Halfeti ilçelerini yakından görme ve tanıma fırsatı buldu.

SAVAŞAN KÖYÜ

Savaşan köyü Halfeti'nin yaklaşık olarak 4 km kuzeyinde Fırat kıyısında bulunmaktadır. Köy, Savaşan ismine Osmanlı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde orduya fazla asker göndermesiyle kavuşmuştur. Bu köyü ilginç kılan yönü baraj sularının tutulmasıyla köy camisinin mescidi ve minaresinin su altında kalmasıdır. Mescidin tamamına yakını, minarenin ise yarısına kadar olan kısmının su ile çevrilmesi farklı bir görüntü arz ettiğinden köy, Halfeti ve Rumkale'ye gelen turistlerin merak ettikleri bir yer hâline gelmiştir. Buralara gelen insanlar, bu köyü de ziyaret etmeden turlarını tamamlamış saymamaktadır. Eski Halfeti ilçe merkezinin kuzeyinde bulunan bu köy, tekne turlarının güzergâhlarını belirleme açısından da önemlidir. Halfeti'den hareket eden tekneler bu köye uğradıktan sonra dönüşe geçip buradan Rumkale'ye uğrarlar.

Ayrıca, Roma döneminde, papazlık törenlerinin bu köyde yapıldığının bilinmesi, köyün turistik değeri daha da artmıştır. Bölgeye atanacak Hristiyan din adamlarının bu köye gelmeden eğitimleri tamamlanmış kabul edilmiyor olması ve diploma gibi tasdiklerini buradan almadan hizmete başlayamıyor olması günümüz Hristiyan camiasının ilgi ve alakasının bu köye yönelmesini sağlamıştır.

Burayı ziyaret eden misafirler, kendilerini hayalet kasabada hissedebilirler. Çünkü tepenin yamacında sıralanmış meskenler artık insanlar tarafından kullanılmamaktadır. Gelen ziyaretçiler bu köyü 'Hayalet Köy', 'Batık Köy' gibi tabirlerle nitelendirmektedirler.

Savaşan köyünde iki tane çay bahçesi mevcuttur. Bazen turların mola alanı olan bu bahçelerde içecek servisi yapılmaktadır. Bir gün öncesinden telefonla ulaşılması durumunda; baraj gölünden çıkarılan, tatlı su balıkları içerisinde en fazla yağ oranına sahip olması nedeniyle en lezzetlisi olan ve aynı zamanda Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen ''Şabut'' balıklarıyla yapılan yemeklere ulaşılabilmektedir.

ZEUGMA MÜZESİ'DE ZİYARET

Edirneli gazeteciler son olarak, Gaziantep'in en önemli müzesi olan Zeugma Müzesi'ni de ziyaret etti.

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

Zeugma Mozaik Müzesi, Eski Tekel fabrikası arazisi üzerine kurulmuş olup 09.09.2011 tarihinde açılışı gerçekleştirilmiştir. Zeugma Mozaik Müzesi ile Sergi ve Konferans Merkezi'nin toplam oturum alanı 30.000 metrekare olup 25.000 metrekare kapalı alana sahiptir. 3 adet yapı topluluğundan oluşan komplekste A blokta Zeugma Antik Kenti'nden getirilen mozaikler, B blokta Gaziantep ve çevresinde yapılan kazılarda ele geçen Doğu Roma Dönemi'ne ait kiliselerin taban mozaikleri, C blokta ise idari kat, konferans ve fuaye alanları yer almaktadır. Zeugma Mozaik Müzesi koleksiyonunda bulunan Roma ve Doğu Roma Dönemi'ne ait 3.000 metrekare mozaik, 140 metrekare duvar resmi, 4 adet Roma Çeşmesi, 20 adet sütun, 4 adet kireç taşından yapılmış heykel, bronz Mars heykeli, mezar stelleri, lahitler ve mimari parçalar sergilenmektedir.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde dünyanın en önemli mozaikleri arasında sayılabilecek eserler yer almaktadır. Konu ve renk çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir mozaik koleksiyonuna sahip olan müze, metrekareye düşen tessera (her bir mozaik taşına verilen isim) sayısının fazlalığıyla dikkat çekmektedir. Üç boyutlu tasarımlar ve üst düzey tekniklerle dönemin mimarisi, yaşam biçimi, bitki ve hayvan temalarının zengin bir biçimde mozaiklere aktarılması, Zeugma'yı dünyanın en önemli mozaik müzelerinden biri haline getirmiştir.

Müzedeki dokunmatik bilgilendirme ekranları vasıtası ile ziyaretçiler, teşhirde bulunan eserlerin, kazı sırasındaki ve sonrasındaki durumlarına sit fotoğraflar ile videolarına ve bilgilerine erişim sağlayabilmektedirler.

ÇİNGENE KIZI

Mainad Villası'nın yemek odasının taban mozaiğidir. Bu mozaik parçasındaki figür sağına doğru bakmaktadır. Kabarık saçları alnının üzerinde ortada ikiye ayrılmış olup arkadan bir eşarpla bağlanmıştır. Dar alınlı, elmacık kemikleri hafifçe belirgin ve dolgun yüzlüdür. İri gözlerinde mahzun ve anlamlı ifade vardır. Kulaklarında iç içe geçmiş iri halka küpeler görülmektedir. Bu sebeple ilk bulunduğunda 'Çingene Kızı' olarak isimlendirilmiştir. Başının yanındaki asma yapraklarından dolayı Dionysos şenliklerinde yer ala ve bu tanrının müritlerinden olan bir ' Mainad' olduğu düşünülmektedir.

Yüzünün tamamı olmamasına rağmen bakışları ve gözlerindeki ifadeden dolayı ziyaretçiler tarafından 'Mona Lisa' benzetmesi yapılmaktadır.

1960'lı yıllarda Zeugma Örenyeri'nde yapılan kaçak kazılarla yurt dışına kaçırılan ve ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenen Çingene Kızı mozaiğinin bordürlerine ait olan 12 parça mozaik, Bakanlığımızın diplomatik çalışmaları sonucunda ülkemize iadesi gerçekleşmiş olup 8 Aralık 2018 tarihinde ise basın tanıtımı yapılarak ülkeye ve müzeye kazandırılmıştır.'

Edirneli basın mensupları 20 Kasım'da Edirne'ye döndü.