Halkın sağlıklı ve kesintisiz suya erişebilmesi için tüm imkânları seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Edremit ilçesinde yapımı devam eden yeni devlet hastanesinin içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı altyapı çalışmalarını tamamladı.

BALIKESİR (İGFA) - Temel yaşam kaynağı olan içme suyunu kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde şehrin en ücra noktalarına ulaştırmak için yatırım ve altyapı güçlendirme çalışmalarına sürdüren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Edremit ilçesinde yapımı devam eden devlet hastanesinin altyapı çalışmaları tamamlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren BASKİ, yeni Edremit Devlet Hastanesi'nde içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı yapım işlemlerini gerçekleştirdi.

KANALİZASYON ALTYAPISI YENİLENDİ

Edremit'te yapımı devam eden yeni devlet hastanesinin ihtiyaç duyduğu içme suyu hattı için BASKİ ekipleri, proje kapsamında toplam 900 metre içme suyu şebeke hattı imalatını tamamlayıp hastanenin sağlıklı, düzenli ve kesintisiz içme suyuna erişimini güvence altına aldı. Sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre için kritik öneme sahip olan kanalizasyon altyapısını da aynı titizlikle yenileyen BASKİ ekipleri, yeni devlet hastanesinin atık sularının şehir şebekesine güvenli ve sorunsuz bir şekilde bağlanması amacıyla toplam 800 metre kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı.

'UZUN YILLAR GÜVENLE KULLANILACAK'

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ekiplerin sahada büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, 'Yeni devlet hastanesi, Edremit ve çevresi için çok önemli bir sağlık yatırımı. Biz de BASKİ olarak bu yatırımın güçlü bir altyapı ile hizmete başlaması için çalışmalarımızı tamamladık. Amacımız, hastane faaliyete geçtiğinde hiçbir altyapı sorunu yaşanmamasını sağlamaktı. Hem içme suyu şebeke hattımız hem de kanalizasyon hattımız, bölgenin uzun yıllar güvenle kullanacağı şekilde tamamlandı.' şeklinde konuştu.