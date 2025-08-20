TOFAŞ Basketbol Takımı, 26-29 Eylül tarihlerinde başlayacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Beko ile evinde karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen yeni sezon kura çekimine; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katılırken; TOFAŞ Spor Kulübü’nü Genel Menajer Tolga Öngören ile Pazarlama ve İletişim Menajeri Can Efe Şekerci temsil etti. Çekilen kura çekimi sonucu TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezona sahasında oynayacağı Fenerbahçe Beko maçıyla açacak.

Kura çekiminde açıklamalarda bulunan TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, “8 ilde, 13 salonda, 16 takım ile başlayacağımız 2025-2026 sezonunun ilk hava atışı 26 Eylül Cuma günü gerçekleşecek. Normal sezonun 11 Mayıs'ta bitmesini, play-offların en uzun ihtimalle 24 Haziran'da son ermesini planlıyoruz. Umuyorum sakatlıksız, mücadele dolu, heyecan dolu bir sezon olur. Önümüzdeki 4 sezonda beIN SPORTS ile beraber yürümekte bizim için çok büyük bir mutluluk oldu. Onlara da teşekkür ediyorum” dedi.

TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajer Tolga Öngören, önümüzdeki sezon 7 yabancıyla oynayacaklarını belirterek, "Geçen yılki kadromuzdan 3 oyuncuyu kadromuzda tuttuk. Altyapımızdan 5 genç oyuncumuz ile de profesyonel sözleşme imzaladık. Bu bizim için heyecan verici bir şey. Bu oyuncularımız arasından bir isim kiralık gidecek, diğer 4 oyuncumuz A Takımımızın yeni sezon hazırlıklarında yer alıyor. Yeni bir Koçumuz var. Yeni bir asistan koçumuz var. Kadroya baktığımız zaman biraz gençleştik. Sezon çok uzun. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de zorlu bir grupta yer alıyoruz. Takımımızın kimyasının uyuşmasını ve güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz.” dedi.

İlk haftanın eşleşmeleri şöyle:

Aliağa Petkim Spor - Karşıyaka Tofaş - Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Koleji - Galatasaray MCT Technic Beşiktaş Gain -Türk Telekom Manisa Basket -Mersin Spor Trabzonspor - Onvo Büyükçekmece Basketbol Anadolu Efes - Esenler Erokspor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Bursaspor Basketbol