Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Sakarya fırtınası esmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda konuk ettiği en yakın rakibi Çorlu Belediyesi'ni 80-63 mağlup ederek 9'da 9 yapıp namağlup liderliğini perçinledi.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nin 9. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Çorlu Belediyesi'ni konuk etti.

Bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Büyükşehir Basketbol, parkeden 80-63'lük skorla galip ayrılarak namağlup serisini 9 maça çıkardı. Basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada salonu dolduran taraftarlar, maç boyunca takımlarına büyük destek verdi.

Büyükşehir Basketbol mücadeleye Murat Osman Dere, Can Koç, Berke Baran Akçam, Aydın Şirin ve kaptan Gökhan Aydın'dan oluşan ilk beşle başladı. Karşılıklı basketlere sahne olan ilk çeyreği 22-19 önde tamamlayan Büyükşehir, ikinci çeyrekte hücumda istediği ritmi yakalayamayınca soyunma odasına 41-36 geride girdi.

İKİNCİ YARI GERÇEK GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

İkinci yarıyla birlikte taraftar desteğini de arkasına alan Büyükşehir Basketbol, gerçek gücünü sahaya yansıttı. Önce üçüncü çeyrekte skoru dengeledi, ardından üstünlüğü ele geçirdi ve son periyoda 58-53 önde girdi. Final çeyreğinde rakibine geri dönüş şansı tanımayan Büyükşehir, karşılaşmayı 80-63'lük net bir skorla kazanmayı başardı.

MAÇIN YILDIZI MERT İLHAN

Bu sonuçla 9'da 9 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştıran Büyükşehir'de Mert İlhan 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Gökhan Aydın 13, Can Koç ise 11 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.