Batman'ın Sason ilçesinde 'Gençler Bakanlığında' projesi kapsamında 18-29 yaş aralığındaki gençler Başkent'e uğurlandı

BATMAN (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Gençler Bakanlığında' Projesi kapsamında, Sason ilçesinden 18-29 yaş aralığındaki gençler Ankara'ya hareket etti.

Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin, yaptığı açıklamada proje kapsamında gençlerin bakanlığa ziyaret gerçekleştirmek üzere Batman'dan Ankara'ya uğurlandığını belirtti.

Şahin, gençlerin Ankara'da başkentin tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret edeceğini ifade ederek, 'Gençlerimiz gezi boyunca sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklere katılacak. Bu tür projeler, gençlerimizin ufkunu genişletiyor ve milli ile manevi değerlerimizle daha güçlü bağ kurmalarını sağlıyor.' dedi. Projelerin devam edeceğini kaydeden Şahin, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Şahin ayrıca projeye Sason'dan toplam 56 gencin katıldığını duyurdu.