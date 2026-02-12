Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında edebiyat dünyasının usta isimlerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. 'Kocatepe Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu, Türk edebiyatının mihenk taşlarından, en sevilen kalemlerinden Ayşe Kulin oldu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocatepe Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Türk edebiyatının mihenk taşlarından olan Yazar Ayşe Kulin oldu.

Etkinliğe; eski Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve salonun hıncahınç dolduğu etkinlikte Ayşe Kulin, yazarlık serüvenini, edebiyatın hayatındaki yerini ve hafıza teması etrafında şekillenen eserlerini katılımcılarla paylaştı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen söyleşide Kulin, okurlardan gelen soruları da yanıtladı.

KULİN: 'EDEBİYATI ISRARLA SEVMENİZİ RİCA EDİYORUM'

Türk edebiyatına kazandırdığı eserlerle geniş bir okur kitlesine ulaşan Kulin, 'Kocatepe Sohbetleri'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

'Çok mutluyum çünkü ben Ankara'da büyüdüm. Ankara, benim büyüdüğüm, ait olduğum şehir. Edebiyatı sevmelerini ısrarla rica ediyorum çünkü edebiyat uzaklaşan bir yelkenli gibi hayatımızdan çıkmak üzere, her şey telefonlarımıza girdi. Ama kitapların yeri bambaşka. Verdiği bilgi, duygu da bambaşka. Kitaplara sarılırlarsa edebiyat yaşamaya devam eder.'