Bakırköy Belediyesi'nin her Cuma İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşilerinin bu haftaki konuğu Grup Gündoğarken oldu. Sevilen sanatçılar Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen, 'Patikada Yürüyenler' isimli söyleşinin ardından kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşilerine hız kesmeden devam ediyor. İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın bu haftaki konuğu, Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen'in yer aldığı Grup Gündoğarken oldu. 'Patikada Yürüyenler' başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide, Grup Gündoğarken'in müzik yolculuğu, geçmişten bugüne uzanan anıları ve üretim süreçleri ele alındı. Katılımcılar, grubun samimi anlatımı eşliğinde müzik dolu bir söyleşi deneyimi yaşadı. Söyleşinin ardından sanatçılar kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

'Kültür ve sanata verilen bu destek umarım böyle devam eder'

Söyleşi hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşan Burhan Şeşen, 'Bakırköy hayatımda çok özel bir yere sahip. İstanbul'a ilk geldiğimiz zaman Bakırköy'de oturduk, Bakırköy Lisesi'nde okudum. Sayın başkanımızın da kültür ve sanata verdiği bu destek umarım böyle devam eder. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum' dedi.

'Sanat olan yerde ne ayrımcılık ne de düşmanlık olur'

Söyleşiden çok keyif aldığını söyleyen Gökhan Şeşen ise, 'Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Bu ülkede en önemli şey bence sanat. Sanat olan yerde ne ayrımcılık olur ne düşmanlık olur. Bu etkinliklerin devam edeceğini düşünüyorum, başkanımıza teşekkür ederiz' diye konuştu.