Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giderek bir dizi diplomatik ziyaret gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükelçilerle yapılan toplantılarda Eskişehir'in geleceğine yönelik projeler, uluslararası iş birliği olanakları ve ortak çalışmalar için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirten Başkan Ünlüce, şehirlerin küresel ilişkilerde giderek daha fazla rol aldığını vurguladı.

Ünlüce, ziyaretlere ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



'Kentimizin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek, iş birliği alanlarını geliştirmek ve ortak projelere zemin hazırlamak adına büyükelçilerimizle verimli görüşmeler gerçekleştirdik.'

Başkan Ünlüce ayrıca, misafirperverlikleri ve iş birliği konusundaki olumlu yaklaşımları için Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hämäläinen ve Polonya Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang'a teşekkür etti.