Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Pamukkale Üniversitesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Trendyol işbirliğiyle yürütülen 'Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu' projesi kapsamındaki eğitim programları devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.

Üreten kadınların e-ticaret potansiyelini uluslararası düzeye taşımasını hedefleyen eğitimde, kadın girişimciler için uluslararası ticaretin karmaşık görünen süreçleri anlaşılır ve uygulamaya dönük bir dille aktarıldı.



GLOBAL TİCARETİN ANAHTARLARI ELE ALINDI



Eğitimde; gümrük süreçleri, beyannameler ve girişimcilerin bilmesi gereken tüm yasal yükümlülükler ayrıntılı bir şekilde katılımcılarla paylaşıldı. Klasik ve zorlu ihracat yöntemlerinin aksine, e-ticaret platformları üzerinden ihracat yapmanın sağladığı hız, maliyet avantajı ve kolaylıklar uygulamalı örneklerle gösterildi. Kadınların ürünlerini yurt dışına güvenle ulaştırması için uluslararası kargo ve nakliye süreçlerinin doğru yönetimi ve maliyet hesaplamaları üzerinde duruldu. Uluslararası ticarette finansal güvenliğin önemi ele alındı.



'KADINLARIMIZI HER ALANDA DESTEKLİYORUZ'



Denizli'nin çalışkan ve üreten kadınlarıyla güçlü bir şehir olduğunu belirten Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, 'Kadınlarımızın üretim gücünü modern ticaretin en önemli kanalı olan e-ticaretle buluşturmayı, onlara yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. 'İthalat ve İhracat' eğitiminin, bu yolculukta uluslararası bir kapı aralayacağına inanıyorum. Kadınlarımızın ekonomik bağımsızlıklarını desteklemeye devam edeceğiz' dedi.