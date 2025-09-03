İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Atık tesisleri konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çözüm odaklı görüşebildiklerini ifade eden Başkan Tugay, "Biz orta ve uzun vadede yeni bertaraf tesisleri kurarak hiç kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde İzmir’in çöpünü bertaraf edeceğiz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Fuar İzmir’de gerçekleştirilen MINEX – 11. Uluslararası Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’nın açılış töreninde basın mensuplarının kent gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Çiğli’deki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde çöp depolama işleminin durdurulması yönündeki yargı kararının ardından yaşanan atık depolama krizinde önemli bir adım atıldığını söyleyen Başkan Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve bürokratlarıyla yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti.

Kurumlar arasında oluşan uyum ortamının İzmir’e yararı olacağını vurgulayan Başkan Tugay, “Çöpün bertarafı ile ilgili göreve gelmiş olduğumdan beri benim, benden önce de belediye başkanlarımızın yapmış olduğu çalışmalar var. Kısa vadeli, orta vadeli ya da uzun vadeli çözüm çabaları var. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İzmir’in durumunu detaylı olarak görüşebiliyoruz. Bunun aslında biraz yeni bir durum olduğunu da söylemek zorundayım. Çünkü daha önceki dönemlerde yazılı başvurular, o yazılı başvurulara karşılık verilmeyen cevaplar ve bir türlü sağlanamayan bir uyum problemi var. Bu dönemde yapıcı ve çözüm amaçlı olarak bakanlığımızla, bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya gelebiliyoruz. Zaman zaman buna İzmir’in milletvekilleri de eşlik ediyorlar. Bunun iyi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bunun sonucunda kısa vadede Harmandalı’da ya da başka bir yerde geçici olarak bir kullanım kararı çıkabilir” şeklinde konuştu.

Kısa vadede Harmandalı’da depolama kararı çıksa bile orta ve uzun vadede kalıcı çözümün sağlanacağı mesajını veren Başkan Tugay, “Sonuçta İzmir’in bütününü ilgilendiriyor. Harmandalı sadece Harmandalı’nın değil ya da o bölgede yaşayan insanların değil. İzmir’in bütününündür. İzmir’in bütününe bakılarak kararlar veriliyor. Ben sadece Harmandalı bölgesiyle ilgili rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim; oradaki alanın kullanımıyla ilgili bir karar çıkacak olsa bile bu kısa süreli ve geçici bir karar olacaktır. Biraz zorunlu olarak alınan bir karar olacaktır ama asıl amacımız, orta ve uzun vadede yeni çöp bertaraf tesisleri kurarak hiç kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde İzmir’in çöpünü bertaraf etmektir” dedi.

“İZMİR’İN ÇÖP VE GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK”

Bakanlığın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geri dönüşüm projesine de olumlu baktığını ifade eden Başkan Tugay, “Geri dönüşüme çok önem veriyoruz, onu hatırlatmak isterim. Şu an 13 mahallede devam eden bir geri dönüşüm çalışması var. Bunu bütün İzmir’e en kısa sürede yayacağız. Bakanlıkla da bu konuda ortak çalışalım diye bir görüşme yaptık. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’yle de Bakan Murat Beyle de. Onlar da olumlu yaklaştılar. İzmir’in çöp ve geri dönüşüm konusunda Türkiye’ye örnek olacak şehirlerden birisi olma ihtimali çok yüksek” diye konuştu.

“2,5 MİLYARLIK YATIRIM YAPARIM DİYORSA ONAY VERİRİM”

Söz konusu yatırımın 700 milyon liralık değil 2,5 milyar liralık bir yatırım olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, “2 buçuk milyarı bulan bir yatırım. Gerçekten ben yaparım diyorsa Serkan Acar, ona ben onay veririm. Buyursun yapsın. Ama doğru olan şudur, yurtdışından belediyemize çok uygun ödeme koşullarıyla kredi veriyorlar. Yapılması gereken sadece bakanlıktan onaylanması. Bu konuda yardımcı olursak Aliağa Belediyesi’nin de 2 buçuk milyar lirasını harcamamış olur. Biz de bu işi kolaylıkla yapabiliriz. Ama onun dışında devletin bütçesine de yük olmayız. İzmir bunu kendi kaynaklarıyla, kendi geri ödemesiyle yapmış olur. Eğer bugün olduğu gibi onaylanmazsa kredi, biz 2 buçuk milyar liralık yatırımı Aliağa Belediyesi’nin yapabilecek olduğunu düşünmüyoruz. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi, hiç kimsenin şüphesi olmasın Aliağa’nın da Dikili’nin de İzmir’in diğer bölgelerinin de altyapı yatırımlarını yapabilecek güce sahip. Bu konuda bizim bir sıkıntımız yok. Kullanmak için hazır bir kaynak var. Basitçe atılacak bir imza var. Serkan Acar, öyle konuşacağına bakanı arasa ben sizin partinizdenim, şuna bir onay verin dese çok daha büyük bir iyilik yapmış olur, bu olay kolayca çözülür” diye konuştu.