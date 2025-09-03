Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen, BursaRay’ın operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artıracak merkez, Görükle'de yükseliyor. Üniversite-Görükle ve Balkan Mahallesi’ne giden hat kısa süre içinde tamamlanacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliği ile kentin geleceğine yön vermek amacıyla hayata geçirilen Görükle Depo Sahası Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

112 bin metrekarelik geniş bir alana yayılan proje tamamlandığında, kapalı tamir ve bakım atölyesi, otomatik tren yıkama alanı ve 100 araçlık park ve depolama kapasitesi ile BursaRay’ın verimliliği önemli ölçüde artacak. 9,4 kilometre uzunluğunda ray hattı planlanan projede, 1 kilometrelik bağlantı hattı da yer alacak. Atölye binası 10 bin 775 metrekare, idari bina ise 5 bin metrekare alana sahip olacak. Araç yıkama ünitesi ise 450 metrekarelik alanda kurulacak. Proje tamamlandığında, teknik altyapının yanı sıra sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekecek. Tesiste yer alacak tenis kortları, basketbol sahası, fitness salonu ve geniş çevre düzenlemeleri, çalışanlara sosyalleşme imkanı sunarken üniversite kampüsüne de değer katacak.

‘’İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİ’’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve beraberindeki ekip proje kapsamındaki çalışmaları yerinde inceledi. “BursaRay ve Altyapı Bakanlığı önderliğinde depo inşaatının başladığını söyleyen Başkan Bozbey, ‘’Kısa süre içinde depo alanının tamamlanmasını hedefliyoruz. Proje, üniversite, bakanlık ve yerel yönetim iş birliğinin çok önemli örneklerinden biri. Bu anlamda bakanlığımıza ve üniversitemize teşekkür ediyoruz. Alanda, raylı sistemde çalışan yaklaşık 100 aracın yer alacağı bir depo inşa ediliyor. Deponun tamamlanmasıyla birlikte, araçlarımızın tamirat, tadilat ve yönetimi burada gerçekleştirilecek.” dedi.

“SOSYAL BİR ALAN DA İNŞA EDİYORUZ”

Proje hakkında bilgi vermeyi sürdüren Başkan Bozbey, “Burada büyük bir depo alanı inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda bir sosyal alan da oluşturuyoruz. Tenis kortları ve spor sahalarıyla ilgili çalışmalarımızı tamamlayarak bu mekanları üniversitemize, gençlerimize teslim edeceğiz” dedi.

Plan ve proje çalışmaları devam eden BursaRay hatlarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, “Üniversite, Görükle ve Balkan Mahallesi’ne giden hattın yapımı kısa süre içinde tamamlanacak. Diğer yandan, Şehir Hastanesi hattının yapımına da bakanlığımız tarafından devam ediliyor. Bu hattın tamamlanmasıyla birlikte Şehir Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi tarafını birleştirerek sistemi entegre hale getireceğiz. Böylece Bursalıların konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf sağlayan yolculuklar yapmalarına vesile olacağız’’ ifadelerini kullandı.