Tunceli Valisi Şefik Aygöl, sosyal medyada yayılan doğruluğu teyit edilmemiş iddialara karşı vatandaşları bilgilendirdi ve hukuki sürece dikkat çekti.

TUNCELİ (İGFA) - Tunceli Valisi Şefik Aygöl, son dönemde sosyal medya ve çeşitli mecralarda isim listeleri yayınlanarak bazı vatandaşlara yönelik doğruluğu teyit edilmemiş iddiaların yayıldığına dikkat çekti. Vali Aygöl, kişisel veriler içeren ve masum vatandaşları hedef alan bu tür paylaşımların hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Vali Aygöl, 'Bu tür içerikleri hazırlamak kadar, söz konusu paylaşımları yaymak, çoğaltmak ve paylaşmak da suç teşkil etmekte olup, hukuki sorumluluk doğurmaktadır' ifadelerini kullandı. Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında 22 müştekinin ifadesinin alındığı ve 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı aktarıldı.

Vali Aygöl, Tunceli'de vatandaşların huzur ve güvenliği ile kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik çalışmaların, Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumların iş birliğiyle hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.