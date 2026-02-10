Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Akçakoca'da İmam Hatip Lisesi'nin bulunduğu bölgede meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, kazada E.S. ve T.A. isimli iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun daha ciddi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası araçta maddi hasar oluştuğu ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.