Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçenin emekçi kadınlarını belediyede ağırladı. Kadınlar, son günlerde kadın belediye başkanlarına yönelik kıyafet üzerinden yapılan eleştirilere şalvar giyerek güçlü bir duruş sergiledi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri'nde anlamlı bir dayanışma örneği yaşandı. İlçede yaşayan kadınlar, kadın belediye başkanlarına yönelik kıyafet tartışmalarına tepki göstermek amacıyla şalvarlarını giyerek Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.

Ziyarette, Anadolu kadınının emeğini ve kültürel mirasını temsil eden şalvar, bir kez daha onurun ve üretkenliğin simgesi olarak öne çıktı.

Kadınlar, ziyaret sırasında 'Biz buyuz, Anadolu buydu, Anadolu budur' mesajıyla hem kendi kimliklerine hem de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkında kıyafet üzerinden yapılan eleştirilere karşı sessiz ama güçlü bir yanıt verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadınların sergilediği bu dayanışmanın kendisini duygulandırdığını belirtti. Başkan Tekin,

'Şalvar; bu topraklarda üreten, çalışan ve emeğiyle var olan kadınların simgesidir. Kadını kıyafetiyle değil, emeğiyle ve duruşuyla yargılayan bir anlayışın her zaman karşısındayız' dedi.