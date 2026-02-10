Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede etkili olacak kuvvetli yağış, fırtına ve çığ riskine karşı uyardı. Yurtta bugün hava sıcaklıkları düşerken, ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Şubat Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Türkiye genelinde çok bulutlu olacak hava raporuna göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Marmara'nın bazı kesimlerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, iç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı öne çıkıyor.

Antalya'nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji, vatandaşları kuvvetli yağış, fırtına ve çığ riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.