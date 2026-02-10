Edirne'de Keşan'ı İpsala'ya bağlayan karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan-İpsala karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında K.Ç. (36) yönetimindeki otomobil, Korucu Köyü kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk kontrollerde sürücü K.Ç. (36) ve araçta yolcu olarak bulunan İ.H.A'nın (37) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan detaylı incelemeler sonrasında hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.