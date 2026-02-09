İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Epstein ile ilgili içeriklere erişim engeli getirildi' iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yayılan, 'Epstein paylaşımlarına erişim engeli getirildi' yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, uygulanan erişim tedbirlerinin kamuoyunu yanıltan ve yanlış bilgi yayan hesaplara yönelik olduğu vurgulandı. Açıklamada, söz konusu haber başlığı ile içerik arasında açık bir çelişki bulunduğu, haber metninin doğru bilgiyi verdiği ancak başlığın kasıtlı olarak çarpıtıldığı ifade edildi.

Kamuoyunun, bağlamından koparılarak servis edilen yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi gerektiği özellikle hatırlatıldı.

İletişim Başkanlığı, dezenformasyonla mücadele çalışmalarının devam edeceğini ve halkın doğru bilgiye ulaşmasının sağlanacağını belirtti.