İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Nitelikli Tarım Çalıştayı’nın açılışını yaptı. İki günlük çalıştayın açılışında İzmir tarımının rotasını anlatan Başkan Tugay, güvenli gıda için Büyükşehir’in “Kentsel Gıda Stratejisi Eylem Planı” çalışmalarına başladığını söyledi. İzmir’de havza bazlı kırsal kalkınma modelinin uygulanacağını söyleyen Tugay, “Bir şehir, kendi ürettiğiyle, önce kendi insanlarına yetmeli. Görev sürem boyunca tarım en önemli çalışma konularımızdan birisi olacak” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çeşme Belediyesi’nin İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı’nın (BORSAV) katkılarıyla düzenlediği “Çeşme’de Nitelikli Tarımsal Üretimin Önemi ve Sonuçları Çalıştayı’na katıldı.

Boyalık Otel’de düzenlenen çalıştaya Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş dönem Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Emin Kentli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ve Büyükşehir bürokratları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kooperatifler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

“BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE TARIM HANGİ NOKTAYA GELECEK”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Çeşme’yi Türkiye’de kime sorsak ‘turizmin merkezi’ der. Böyle bir yerde nitelikli tarımı konuşmak üzere bu toplantıyı düzenleyen başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bir vizyondur” dedi.

Çeşme’yi Yarımada’dan ayırmanın mümkün olmadığını belirten Tugay, “Önemli bir kısmı turistik ve tarihi alan olan bu yerde tarımla ilgili nasıl bir bakış açısı geliştirileceğine dair gelecek vizyonu oluşturmamız gerekiyor. Bugün geçmişe oranla hangi noktadayız, bundan sonraki dönemlerde tarım ve tarımla bağlantılı olan her şey, nasıl bir noktaya gelecek? Gelecek için hedefler koyarken, konuya da havza gözüyle bakmamız lazım. Çeşme’yi Yarımada olarak düşünmek, planlamak gerektiğini düşünüyorum. Bu bakış açılarıyla çalışmazsak, bir süre sonra topraklarımızın üretemez hale geldiğini hep beraber göreceğiz. O havzada yaşayanlara yetecek tarımsal üretimi mutlaka gerçekleştirmek zorundayız. Bir şehir, kendi ürettiğiyle, önce kendi insanlarına yetmeli” diye konuştu.

“İZMİR’İN KIRSAL BÖLGELERİNDE SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın bulunduğunu söyleyen Tugay, her iki dairenin öncülüğünde, tüm belediyenin katılımıyla İzmir’deki tarımsal üretimin korunması, artırılması, doğru tarım tekniklerinin kullanılması için çalıştıklarını belirtti.

Tugay, “Tüm bunların yanında bildiğimiz anlamda çiftçilik her geçen yıl terk ediliyor. Önemli gördüğümüz sorunlardan birisi de kırsal bölgenin yeterli sosyal olanaklara sahip olamaması. Özellikle gençler kırsal bölgeleri terk ediyor. O nedenle Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızı kurduk. İzmir’in kırsal bölgelerinde sosyal yaşamı güçlendirmek, altyapıyı yeterli hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunun net sonuçlarını göreceğiz” dedi.

“KENTSEL GIDA STRATEJİSİ EYLEM PLANI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Büyükşehir’in tarım konusunda İzmir’deki ilgili tüm kurumlarla bir arada çalışacağını belirten Tugay, üretici ile tüketici arasında mesafeyi kısaltmak için bir Kentsel Gıda Stratejisi Eylem Planı hazırlandığını söyledi.

DENİZLİ: ÇEŞME’DE TARIMIN NASIL KALKINMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise çiftçilerin Türkiye’deki yaş ortalamasının 50’nin üzerinde olduğunu belirterek “Bu da maalesef çiftçiliğin yok olmaya tuttuğunu gösteriyor. Gençlerimiz, tarıma yeterli ilgiyi göstermiyor. Bunun biraz da teknolojinin tarımla entegrasyonunun olmamasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum.

Biz göreve geldiğimizden bugüne Çeşme’de tarımın nasıl kalkınması gerektiği üzerine çalışıyoruz. Örneğin ilk defa bu sene susuz tarımın önemli örneklerinden susam hasadı yaptık. O kadar güzel verimlilik alındı ki... Bu ürünlerin artırılıp yeni teknolojiyle uyumlu yeni tarım modelinin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak tarım öyle bir alan ki… Yanlış bildiğimiz doğrular var, doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bu çalıştayın çıktısı bize rehber olsun arzusundayız” ifadelerini kullandı.

ÇEŞME TARIMININ GELECEĞİ

Açılış konuşmalarının ardından iki günlük çalıştayın ilk paneline geçildi. İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü’nün moderatörlüğünde Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Aydın, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Tuncay Topdemir ve Pamuk Danışmanlık’tan Dr. Hasan Hakan Pamuk, iklim dirençli tarımsal üretim, doğa tabanlı uygulamalar, tarımda teknoloji kullanımı ve Çeşme’nin iklim dostu ürün deseni gibi konular hakkında sunum yaptı.