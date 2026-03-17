Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yüksek borç yüküne rağmen büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, 'Balıkesir'in 20-30 yıllık su ihtiyacını güvence altına aldık' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - BASKİ Mart Ayı Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşan Genel Müdür Erdoğan Öztürk, kurumun mali yapısı ve yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinden bu yana büyük bir mali yükle karşı karşıya olduklarını belirten Öztürk, toplamda 9 milyar 576 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Sağay'ın eleştirilerine yanıt veren Öztürk, bu ödemenin önemli kısmının faiz ve borç geri ödemelerinden oluştuğunu söyledi. Öztürk, sadece kredi geri ödemeleri için 1 milyar 876 milyon TL ödendiğini, ayrıca piyasaya olan borçlar ve personel giderleriyle birlikte toplam rakamın 9,5 milyar TL'yi aştığını ifade etti.

Tüm bu tabloya rağmen önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Öztürk, Balıkesir'in uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. İkizcetepeler Barajı kapasitesinde yeni su kaynakları oluşturduklarını dile getiren Öztürk, geçmişte ihmal edilen kaynakların değerlendirilmesiyle kentin su geleceğinin güvence altına alındığını söyledi.

Tarımsal sulama konusundaki tartışmalara da değinen Öztürk, ücretsiz sulama uygulamasının üreticilerden gelen talepler doğrultusunda kaldırıldığını açıkladı. Su kaynaklarına yakın bölgelerde aşırı kullanım nedeniyle alt kesimlerde suya erişim sorunu yaşandığını belirten Öztürk, bu nedenle kademeli ücretsiz tarifeden vazgeçildiğini ve daha dengeli bir kullanım hedeflendiğini ifade etti.

Su fiyatlarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Öztürk, Balıkesir'de suyun Türkiye ortalamasına göre pahalı olmadığını savundu. Maliyetlerinin 92 lira olduğunu, buna rağmen suyu 43 liraya sattıklarını belirten Öztürk, kademe ortalamalarında Türkiye genelinde 8'inci, iş yerlerinde ise 13'üncü sırada olduklarını söyledi.

Kurumun karşı karşıya olduğu yüksek faiz yüküne de dikkat çeken Öztürk, bazı kredi faiz oranlarının 'dünyada benzeri olmayan' seviyelerde olduğunu ifade ederek, bu durumun kamu açısından ciddi bir yük oluşturduğunu dile getirdi. Öztürk ayrıca altyapı çalışmalarına da değinerek, bugüne kadar 133 bin su sayacının yenilendiğini, 250 bin sayacın daha değişmesi gerektiğini söyledi. Yapılan çalışmaların uzun yıllardır ihmal edilen sorunları çözmeye yönelik olduğunu vurgulayan Öztürk, eleştirilere rağmen yatırımların süreceğini belirtti.