Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Bilecik'te önemli bir projeyi daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy için hayata geçirilen 'Taşkın Kontrol Tesisi' projesi tamamlanarak resmen devreye alındı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren DSİ, hem tarımsal üretimi korumak hem de yerleşim alanlarını doğal afetlere karşı güvence altına almak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son yıllarda artan ani yağışlar ve sel risklerine karşı alınan önlemler kapsamında Karaköy'de hayata geçirilen proje, bölge halkı için büyük önem taşıyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin tamamlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Karaköy'ün artık taşkın riskine karşı çok daha güvenli hale geldiğini belirtti.

Balta, açıklamasında, 'Bilecik'te yapımı tamamlanan Pazaryeri Karaköy Taşkın Kontrol Tesisi kapsamında 750 metre betonarme U kanal, kapsamlı kazı ve dolgu çalışmaları, kanal güzergahı boyunca çelik ızgara imalatı ile 5 kademeli beton tersip bendi inşa edilmiştir. Bu sayede Karaköy'ü taşkın riskine karşı kontrol altına aldık. Bilecik ilimize hayırlı olsun.' dedi.

ÇİFTÇİ DE VATANDAŞ DA GÜVENDE

Hayata geçirilen tesis sayesinde, özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçilerek hem tarım arazileri hem de yerleşim alanları koruma altına alındı. Proje, bölgedeki çiftçilerin üretim güvenliğini artırırken, vatandaşların can ve mal güvenliğine de önemli katkı sağlayacak.

DSİ'nin sadece taşkın kontrolü değil; sulama, içme suyu ve arazi toplulaştırma gibi birçok alanda çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan yetkililer, suyun her damlasının verimli kullanılmasının Türkiye'nin geleceği açısından kritik olduğuna dikkat çekti.