Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi’nin ilk ayı, ilçe belediyelerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Teknik verilerin dijital sisteme entegreedilmesine dayalı yeni sistem, hafriyat miktarlarının doğru hesaplanmasını, denetim süreçlerini hızlandırarak daha etkin bir kontrol mekanizması oluşturulmasını ve böylelikle de çevrenin korunmasına da katkı sağladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile ilçe belediyelerinin imar birimleri, sistemin ilk ayını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda, yeni sisteme geçiş sürecinin sağlıklı ilerlemesi ve ilçe belediyeleri ile koordinasyonun güçlendirilmesi konularıele alındı. İlçe belediyeleri, sistemin etkinliğini artırmak adına düzenli olarak toplantıların sürdürülmesini talep etti.

TEKNİK VERİLERE DAYALI DENETİM MEKANİZMASI

2 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi, ilçe belediyelerine de sorumluluk getirerek inşaat alanlarından çıkan hafriyat miktarlarının harita mühendisleri tarafından hesaplanmasını zorunlu hale getirdi. Teknik verilerin dijital sisteme entegre edilmesiyle denetim süreçlerini hızlandırarak daha etkin bir kontrol mekanizması oluşturulmasını ve yanlış bilgilendirmenin de önüne geçildi. Doğru veri akışı ve sıkı denetimlerle birlikte hafriyat miktarlarının eksiksiz kayıt altına alınması sağlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çevresel denetimi artırarak kent genelinde daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedeflediği Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi, doğru bilgiler sayesinde gelirlerde sağladığı artış ve çevresel etkileriyle örnek bir uygulama olarak dikkat çekiyor.