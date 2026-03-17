Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde artan tatlı imalatına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Vatandaşın sofrasına güvenilir gıda girmesini hedefleyen ekipler, imalathanelerin hijyenini, üretim süreçlerini ve uygunluklarını kontrol etti.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, halkın sağlıklı gıdaya erişimi konusundaki hassas çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte talebi artan tatlı üretimine odaklanan Nilüfer Belediyesi denetim ekipleri, üretici ve satıcıları mercek altına aldı.

Kontrollerde işletmelerin ruhsat uygunlukları, kullanılan hammaddelerin son kullanma tarihleri ve üretim alanlarındaki hijyen standartları titizlikle incelendi. Özellikle saklama ve muhafaza koşullarının mevzuata uygunluğu da kontrol edildi. Yapılan denetimlerde gerekli koşulları sağlayan işletme yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür edilirken, eksikleri olanlara ise gerekli uyarılarla kanuni işlemler uygulandı.