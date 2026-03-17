ANKARA (İGFA) - 2005 yılında Muğla Yatağan'dan çalınan bir traktör, 21 yıl sonra Van Edremit'te ortaya çıkarıldı.

Gelişme, Van'da görev yapan Atlı Jandarma Timi'nin devriyesi sırasında şüphe üzerine yapılan kontrolle yaşandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre ekiplerin durdurduğu traktörde yapılan incelemede, plakanın başka bir araca ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine detaylı inceleme başlatan jandarma, motor ve şasi numarası üzerinden yaptığı sorgulamada aracın 21 yıldır aranan çalıntı traktör olduğunu tespit etti. Uzun yıllardır kayıp olan traktör, gerekli işlemlerin ardından sahibinin torununa teslim edildi. Olay, hem güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmasını hem de yıllar sonra gelen sevindiren kavuşmayı gözler önüne serdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, benzer olayların önüne geçmek için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.