Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazası, dikkatsizliğin nelere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - D-650 Karayolu üzerinde, Karaköy köyü mevkiinde seyir halinde olan dorseli çekici, sürücünün damperi açık unutması sonucu kontrolden çıktı. Damperin aniden yükselmesiyle birlikte yol kenarında bulunan trafik yön tabelasına çarpan araç, kazaya neden oldu.

Sürücü K. E.'nin idaresindeki 47 plakalı araçla gerçekleşen kazada, çarpmanın etkisiyle tabela kullanılmaz hale gelirken, çekinin damperi koptu.

İhbar üzerine bölgeye hızla Jandarma ekipleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü K. E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, kazanın damperin açık unutulmasından kaynaklandığını değerlendirirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle ağır tonajlı araç sürücülerine yönelik önemli bir uyarıda bulunarak, yola çıkmadan önce araç ekipmanlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Aksi halde benzer kazaların hem can hem mal güvenliğini tehdit edebileceği ifade edildi.