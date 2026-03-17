Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Ertuğrul ve Balat mahallelerinde park alanı ve özel orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen baraka yapıları yıktı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ekipleri, saha denetimleri ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda kent genelinde kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ertuğrul Mahallesi'nde park alanı üzerine ruhsatsız olarak inşa edilen baraka yıkıldı. Söz konusu yapının vatandaşların şikayetlerine konu olduğu ve bölge için olumsuz durum teşkil ettiği ifade edildi.

Belediye ekipleri ayrıca, Balat Mahallesi'nde özel orman arazisi üzerine kaçak olarak yapılan çok sayıda baraka yapının da yıkımını gerçekleştirdi. Yapıların mevzuata aykırı şekilde inşa edildiğinin tespit edilmesi üzerine gerekli işlemler tamamlanarak yıkım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yıkım çalışmaları sırasında zabıta ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Belediye ekipleri, çalışmalarını kontrollü şekilde yürütürken kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında kent genelinde denetimlerine devam ediyor.