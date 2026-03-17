İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşımı ücretsiz yaparken sağlık, zabıta, temizlik ve sosyal destek hizmetleriyle kent genelinde kapsamlı hazırlıklarını tamamladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 20-22 Mart tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı süresince İstanbulluların rahat ve güvenli bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram boyunca İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

İETT otobüs ve metrobüs seferlerinin yanı sıra nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar'daki elektrikli araçlar tam kapasite çalışacak. Yoğunluk durumuna göre ek seferler de devreye alınacak. İki kıtayı kapsayan turistik hat BUSFORUS da bayram boyunca seferlerine devam edecek.

Kent genelinde zabıta ekipleri 7 gün 24 saat görev başında olacak. Sağlık hizmetleri kapsamında ise İBB'nin Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, arife günü dâhil bayram süresince kesintisiz hizmet sunacak. Avrupa Yakası'nda Edirnekapı, Güzeltepe ve Esenyurt; Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar ve Kartal'da görev yapan ekipler sahada olacak.

Bayram öncesi ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışmaları da tamamlandı. Eyüpsultan Camii, Fatih Camii ve Süleymaniye Camii başta olmak üzere 44 tarihi camide bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca mezarlıklar ve cami çevrelerinde yıkama ve temizlik hizmetleri bayram boyunca sürecek.

İBB, bayram ziyaretleri kapsamında çeşitli noktalarda ikramlarda da bulunacak. Ayasofya-i Kebîr Câmii, Eminönü Yeni Camii ve Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazı sonrası çorba ve sandviç dağıtımı yapılacak. Edirnekapı Şehitliği'nde ise gün boyu ikram hizmeti verilecek.

Bayram coşkusu kültürel etkinliklerle de pekiştirilecek. İBB Mehteranı, 'Mehteranla Bayram Coşkusu' programı kapsamında arife günü Eyüpsultan'da, bayramın diğer günlerinde ise Sultanahmet Meydanı'nda konserler verecek.

Bu arada Bahçe Market mağazalarında ve online satış kanalında tüm ürünlerde %10 indirim uygulanacak. Kemerburgaz Kent Ormanı ise bayram boyunca ziyaretçilere açık olacak. Sosyal destek kapsamında İstanbul Halk Ekmek, Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin çölyak ve PKU hastasına glütensiz ürünlerden oluşan koliler ulaştıracak. Böylece özel beslenme ihtiyacı olan vatandaşlara bayramda da destek sağlanacak.