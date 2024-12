BİLECİK (İGFA) - Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlı tarafından yapılan basın açıklaması sonrası Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’den cevap gecikmedi. Pazaryeri Belediye Başkanı, ilçede yaşanan Karasu hattı arızası ile ilgili kamuoyunda dolaşan asılsız iddialara yanıt verdi. Başkan, arızanın Pazaryeri Belediyesi’nin sorumluluğunda olmadığını vurgulayarak, Karasu Birliği’nin konuyla ilgilendiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Pazaryeri İlçe Başkanlığının basın açıklaması sonrası konuya ivedilikle cevap veren Başkan Tekin, " Pazaryeri’nde Çamur at izi kalsın siyaseti sökmüyor artık " dedi. Sosyal medyada belediye çalışmaları hakkında yapılan eleştirileri de yanıtlayan, Başkan, şu ifadeleri kullandı:

“Pazaryeri Belediyesinin sorumluluğunda olmayan karasu arızası üzerinden nemalanmaya çalışanlar varmış. Kimsenin şüphesi olmasın biz işimizi sıkı tutuyoruz. Layıkıyla gayretle yapıyoruz.

SU BİR GÜN GELİYOR 3 GÜN YİNE YOK.

Halkımızda haklı olarak sorumlusu bizi görüyor. Sorumlusu Pazaryeri Belediyesi değil karasu birliğidir.

Şu an Karasu hattı çalışmıyor. Gerdirme, Taşaltı, Karaçalı da bulunan kendi keson kuyularımızdan pompalıyoruz.

Belediye altındaki pompayı Beşikli mahallesine yönlendirdik. Ancak aşağı kesimlerde su kullanımı fazla olduğu için beşikli mahallesine Tankerle çektiğimiz su anında alt mahallelere gidiyor. O mahalle bu gün diğer mahalle şu gün aksın deme şansımız yok. Keşke olsa da idareli bir şekilde herkes su alabilse. Kimsenin şüphesi olmasın sayın valimiz sağ olsun jeoloji mühendisini yönlendirdi, Bursa büyükşehir Belediyesinde çalışmış işinde profesyonel ekipler ayrı çalışıyor jeoloji mühendisleri ayrı çalışıyor. Halkımız susuz kalmasın diye Pazaryeri Belediye personeli aylardır gecesini gündüzüne kattı tanker tanker su taşıyor. Bir personelimiz motora kolunu kaptırdı ama yine de sargılı koluyla mücadele veriyor. Bu mücadelemizi halkımız görüyor.

Su üzerine Çalışmalarımızın raporunu cuma günü meclisimizde halkımıza vereceğiz. Yalanlar üzerine dedikodu yapmayı da bırakın artık. Yakından takip ettiğiniz üzere su kaynağı çalışmalarımız hızlı sizde biliyorsunuz. Halkımızın aklını yalanlarla dolu algılarınızla çelemediğiniz gibi halkımızın bize olan güvenlerini de sarsamayacaksınız.

Çamur at izi kalsın siyaseti sökmüyor artık. Halkımıza layık olduğu hizmeti vermeyi de olumsuzlukların nedenini de iyi anlatmayı da iyi biliriz. Beşikli mahallesinde yaşayan hemşehrilerimin artık sabır sınırı taştı onu da iyi biliyoruz. Her zaman halkımızın içinde sorunlardan kaçmadan çalışıyoruz. Mevcut kaynaklarımız maalesef ki beşikli mahallesine pompalamaya yetmiyor. Ama bu sorunu çözmek için gece gündüz konunun uzmanları ile çalışıyoruz ve bu sorunu halkımızla paylaşıyoruz. Sosyal medyada paylaşım yapmıyoruz diye çalışmadığımız anlamına gelmesin. Sağlıklı sonuçlar aldığımızda her zaman olduğu gibi halkımızla paylaşmayı da iyi biliriz” dedi.