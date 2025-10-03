Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı enflasyonunda gıda fiyatlarının ve eğitim giderlerinin etkili olduğunu belirtti. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu ortalamanın 3 puan üzerine çıkarken, eğitim kalemleri 0,7 puan katkı yaptı. Şimşek, 'Dezenflasyon sürecek,' dedi.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu, zirai don ve kuraklık nedeniyle gıda enflasyonunun uzun dönem eylül ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleştiğini ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptığını açıkladı.

Okulların açıldığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili kalemlerin de enflasyona yaklaşık 0,7 puanlık katkı sağladığını belirten Bakan Şimşek, 'Enflasyonun ana eğilimi, dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla, program önceliğimiz olan dezenflasyonu sürdüreceğiz' dedi.