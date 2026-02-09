Türkiye'de otomotiv ve mobilite ekosistemi, yapay zekâ destekli yazılım tanımlı araçlar (SDV), akıllı şarj çözümleri ve veri odaklı hizmetlerle küresel dönüşümün önemli bir parçası haline gelmeye başlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Elektrikli araç çözümleri portallarından Sarjagel.com, yapay zekânın otomotiv sektörüne entegrasyonuna ilişkin kapsamlı bir araştırma yayımladı.

Araştırmaya göre, yapay zekâ otomotivde yalnızca sürüş güvenliğini değil, kullanıcı deneyimini, üretim süreçlerini ve satış sonrası hizmetleri de kökten değiştiriyor.

Son yıllarda yapay zekânın en görünür kullanım alanı, Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) oldu. Kamera, radar ve sensörlerden gelen veriler yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edilerek şerit takibi, adaptif hız sabitleme, çarpışma önleme ve acil fren gibi kritik fonksiyonlar yönetiliyor. Türkiye pazarında satılan yeni nesil araçların büyük bölümü L2 ve L2+ seviyesinde yapay zekâ destekli sürüş teknolojileriyle sunuluyor.

Sektör temsilcilerinden sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, bu dönüşümün otomotivde değer algısını değiştirdiğini belirterek, 'Yapay zekâ sayesinde araçlar artık statik ürünler olmaktan çıktı. Güncellenebilen, öğrenen ve kullanıcıya uyum sağlayan mobilite platformlarına dönüştü' dedi.

OTA GÜNCELLEMELERİ YENİ STANDART HALİNE GELİYOR

Araştırmada, yapay zekânın sürdürülebilir kullanımı için yazılım tanımlı araç mimarilerinin zorunlu hale geldiği vurgulandı. Over-the-Air (OTA) güncellemeleri sayesinde sürüş destek sistemleri, batarya yönetimi, enerji verimliliği ve multimedya özellikleri uzaktan geliştirilebiliyor. Türkiye'de hem yerli hem ithal araçlarda OTA destekli sistemlerin yaygınlaşması, servis anlayışını da değiştiriyor. Kullanıcılar servise gitmeden güncelleme alabilirken, markalar araç filolarını gerçek zamanlı veriyle izleyebiliyor. Nazik, 'Elektrikli araçlarda yazılım, donanım kadar kritik. Yapay zekâ destekli OTA sistemleri batarya performansı ve şarj verimliliğini sürekli iyileştirme imkânı sunuyor' ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ, elektrikli araçlarda batarya sağlığı (SOH), doluluk oranı (SOC) ve kullanım alışkanlıklarını analiz ederek daha doğru menzil tahminleri yapılmasını sağlıyor. Türkiye'de hızla büyüyen şarj altyapısında da yapay zekâ; yoğunluk tahmini, dinamik fiyatlama ve enerji yük dengeleme gibi çözümlerle verimliliği artırıyor.

HASAR TESPİTİ VE SİGORTADA HIZLI KARAR

Araştırmaya göre yapay zekâ, hasar tespiti ve sigorta süreçlerinde de hızla yaygınlaşıyor. Araç fotoğrafları üzerinden hasarlı parçaların otomatik tespiti, onarım yöntemi ve maliyet hesaplaması saniyeler içinde yapılabiliyor. Bu sistemler, Türkiye'de kasko ve filo yönetiminde operasyonel maliyetleri düşürürken suistimal riskini de azaltıyor.

Bağlantılı araçlar ve yapay zekâ sayesinde bakım süreçleri proaktif hale geliyor. Sensör verileri analiz edilerek arıza oluşmadan önce uyarılar veriliyor. Bu yaklaşım, özellikle elektrikli araçlarda batarya sağlığının korunması ve ikinci el değerinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

Nazik, 'Yapay zekâ destekli bakım ve onarım, servisleri tamir noktası olmaktan çıkarıp veriyle çalışan mobilite merkezlerine dönüştürüyor' diyerek dönüşümün sektör için uzun vadeli kazanım sağladığını ifade etti.