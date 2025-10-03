Gazeteci Yazar Mesut Demir, TBMM kulis bilgilerine göre milyonların merakla beklediği Hurda Araç Teşvik Yasası'nın ekim ayı içerisinde Meclis'e gelerek görüşüleceğini kaleme aldı.

ANKARA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

Hurda Araç Teşvik Yasası Ekim ayı içerisinde TBMM'de

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından TBMM'ye sunulan Hurda Araç Teşvik Yasası teklifi Ekim ayı içerisinde Meclis'te görüşülecek.

Hurda Araç Teşvik Yasası ile 25 yaş üstü hurda aracı olanlar ÖTV indiriminden yararlanacak.

2000 model ve altı araç sahipleri, bir defaya mahsus en az yüzde 40'ı yerli üretim olan araçlarda ÖTV'den tamamen muaf olacak.

10 araç modeli üzerinde yapılacak ÖTV indiriminde en büyük pastayı TOGG alacak.

TOGG'un T10X veya T10F modellerini tercih edecek olan hurda araç sahipleri, 1 milyon liraya kadar ÖTV indiriminden faydalanacak.

Böylelikle TOGG modeli için 500 bin lira ödeme yaparak aracını alabilecek.

Lakin:

Yasaya göre, aldığı aracı 10 yıl boyunca satamayacak.

TOGG modelleri haricinde hurda araç sahipleri Fiat Egea, Renault Clio, Renault Kango, Dacia Sandero Stepway, Dacia Duster, Toyota Corolla, Toyota Proace City, Peugeot 208, Peugeot Rifter, Citroen C3, Citroen Berlingo, Hyundai i10, Hyundai i20, Volkswagen Polo, Ford Courier modellerinden birini tercih edecek.

Taslak yasa maddelerine göre, Hibrit veya elektrikli araçlar alım esnasında ek avantaj sağlanması da Meclis'te tartışılacak.

ÖTV muafiyetinden yararlanacak hurda araç sahipleri, yasa yürürlüğe girdikten 6 ay önce aracını almış olması gerekiyor.

Henüz taslak olan Hurda Araç Teşviki Yasası maddelerine göre, ilk defa araç alacak geliri düşük olan, en az 3 çocuğu olan ailelere de, yerli otomobil alımlarında ÖTV indirimi uygulanması söz konusu.

TBMM kulislerinde, Hurda Araç Teşviki Yasası teklifinin ekim ayı içerisinde Meclis'te görüşüleceği, Kasım ayında ise yürürlüğe girmesinin beklendiği belirtiliyor.

Bu yasa teklifi, yıllardır beklenen ve bir türlü çıkarılamayan bir yasaydı.

En azından otomobil sektörünü hareketlendirecek, trafikte canlı bomba gibi dolaşan 25 yaş üstü araçların trafikte olmamasını sağlayacak bir yasa:

Umarım ekonomik açıdan da ülkemize katkı sağlar.

Sağlıklı ve esen kalın: