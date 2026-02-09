Uluslararası Esnaf Birliği (UEB) Genel Başkanı Mehmet Özdil, 81 ilde teşkilatlanmanın hızla sürdüğünü belirterek, Türk esnafı ve iş dünyasının Amerika pazarına kurumsal ve sürdürülebilir şekilde açılması için somut yol haritalarının oluşturulduğunu açıkladı.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Esnaf Birliği (UEB) Genel Başkanı Mehmet Özdil, birliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle ve 3335 sayılı kanun kapsamında kurulduğunu, kurucu genel başkan olarak görevlendirildiğini söyledi. Özdil, UEB'nin öncelikli hedefinin güçlü bir teşkilatlanma olduğunu vurguladı.

Başkan Özdil, '81 ilimizde teşkilatlanma çalışmalarını başlattık. İlk etapta 38 il ve 4 ülkede tamamladık. Amerika'da ise süreç çok hızlı ilerliyor, 21 eyalette çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

AMERİKA PAZARI İÇİN STRATEJİK ADIMLAR

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da düzenlenen stratejik toplantıyla, Amerika pazarına açılmak isteyen Türk esnafı ve iş dünyası için yol haritasının netleştirildiğini ifade eden Özdil, toplantının UEB Amerika Delaware Eyalet Temsilcisi ve Amerika24 Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Özdemir ile birlikte gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantıda; Amerika'ya ticaret yapmak isteyen firmalara yönelik iş birliği modelleri, uygulama planları ve orta-uzun vadeli projelerin ele alındığını kaydeden Özdil, Türk girişimcilerin ABD pazarına daha güçlü ve kurumsal şekilde erişimini sağlayacak adımlar üzerinde fikir birliğine varıldığını söyledi.

UEB Genel Başkanı Özdil, ABD - Iowa Eyaleti Dünya Ticaret Merkezi Başkanı ve Cedar Rapids Metro Economic Alliance CEO'su Juliet Abdel ve beraberindeki heyeti de UEB bünyesinde ağırladıklarını açıkladı. Görüşmelerde ABD yatırım ve teşvik sistemleri ile Türk esnaf, tüccar ve sanayicilerinin Amerika'da ticaret yapmasını kolaylaştıracak mekanizmaların detaylı şekilde ele alındığını ifade etti.

ARACISIZ TİCARET VE TOPLU ALIM MODELİ

Mart ayı sonuna kadar 81 ilde teşkilatlanmanın tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Özdil, il ve ilçelerde kooperatifler kurulacağını söyledi. Amaçlarının aracısız ticaretle fiyat farklarını ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Özdil, 'Tarlada 8 liraya çıkan ürün İstanbul'da 80 liraya satılıyor. Biz bu farkı ortadan kaldırmak istiyoruz' dedi.

Toplu alım programı ve buna bağlı yazılım çalışmalarının sürdüğünü belirten Özdil, zincir marketlere karşı esnafın korunacağını, üreticiden ürünlerin değerinde alınarak tüketiciye uygun fiyatla ulaştırılacağını ifade etti. Ayrıca e-ticaret sistemiyle esnafın ürünlerini doğrudan tüketiciye sunmasının hedeflendiğini kaydetti.

'GÜVENLİ ESNAF, GÜVENLİ ÇATI' PROJESİ

UEB'nin hedef projelerinden biri olan 'Güvenli Esnaf Güvenli Çatı' hakkında da bilgi veren Özdil, eğitim almış esnaflara 'güvenli esnaf' sertifikası verileceğini söyledi. Bu sistemle hem fahiş fiyatların önüne geçileceğini hem de vatandaşların kendilerini güvende hissedecekleri bir esnaf ağı oluşturulacağını belirtti. Özdil ayrıca, UEB üyeleri için hastaneler, benzin istasyonları ve çeşitli kurumlarla indirim anlaşmaları yapılacağını, Uluslararası Esnaf Birliği üyelerinden aidat alınmayacağını açıkladı. Son olarak Özdil, bu oluşum için kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlara ve milletvekillerine teşekkür etti.