Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kapsamında Mersin Valiliği tarafından düzenlenen Çelenk Sunma Töreni'ne ve 'Bayrak Yürüyüşü'ne katıldı.

MERSİN (İGFA) - Cumhuriyet'in 102. yılına özel, 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağı etrafında bir araya gelen Mersinliler, Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan Suphi Öner Öğretmenevi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca ellerinde bayraklarla Cumhuriyet coşkusunu yaşayan öğrenciler, marşlar eşliğinde birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Mersinlilerde bu coşkuya ortak olarak balkonlardan ve iş yerlerinden alkışlarla korteje destek verdi.

Yürüyüşe Başkan Seçer'in yanı sıra, Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, milletvekilleri, kent protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kortej, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.