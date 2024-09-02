Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın 198. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Selçuklu Belediyesi Zabıta Teşkilatıyla bir araya gelerek Zabıta Teşkilatı’nın 198. yılını kutladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı’nın 198. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Selçuklu Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu’nu ziyaret etti. Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Başkan Ahmet Pekyatırmacı onlarla hasbihal ederek Zabıta Haftası’nı tebrik etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI,“ ZABITA TEŞKİLATIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN HUZURU İÇİN GÖREVİNİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRİYOR ”

Çalışmaları sebebiyle Zabıta Teşkilatı’na teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Zabıta Teşkilatımızın kuruluşunun 198. yıl dönümü. Bu vesile ile Zabıta Haftanızı kutluyorum. Hayırlı olsun inşallah. Rabbim hepinize sağlıklı, sıhhatli bir şekilde görev yapmayı nasip etsin. Zabıta Teşkilatı Türkiye’de uzun yıllar önce kurulmuş önemli bir teşkilat ve bugünde hala görevine devam ediyor. Özellikle yerel kolluk kuvveti olarak önemli bir görevi ifade ediyor. Bu manada hepinizin görev ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket ettiğinizi biliyoruz. Şehrimizde, ilçemizde huzurun, güvenin, emniyetin sağlanması ve özellikle de şehrimizdeki bütün yapılan çalışmalarda düzenin temini anlamında zabıta teşkilatımız önemli bir görev üstleniyor ve bu zamana kadar da Selçuklumuzda elhamdülillah bu görevi en güzel şekilde bizim ekibimiz yerine getirdi. Her zaman ekibimizi diri tutmaya, canlı tutmaya gayret ediyoruz. Burada tecrübeli arkadaşlarımız var. Tecrübeli arkadaşlarımızla birlikte genç arkadaşlarımız var, ekibe sonradan dahil olan arkadaşlarımız var. Onlarda tecrübeli olan ekip arkadaşlarından mutlaka görevleriyle ilgili sorumluluklarıyla ilgili bilgileri en iyi şekilde öğreniyorlar. Bu zamana kadar yaptığınız özverili çalışmalardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar Zabıta Haftanız hayırlı olsun, kutlu olsun. Sizlere görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Allah yardımcımız olsun. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Program günün anısına yapılan çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.