Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi’nin kadim geleneklerinden bir tanesi olan “Halk Günü” buluşmalarında vatandaşlarla yüz yüze görüşerek onları dinledi. KONYA (İGFA) - Selçuklu'da yerel yönetimlerde katılımcılığı sağlamak ve ortak akıl çerçevesinde vatandaşların taleplerine doğru ve hızlı çözüm oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Halk Günü Buluşmaları devam ediyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın vatandaşlarla yüz yüze görüşerek belediye hizmetleri konusunda istek ve önerilerini dinlediği Halk Günü Buluşmaları Selçuklu’yu ortak akıl düsturuyla geleceğe taşıyor.

“HEMŞEHRİLERİMİZLE BİRLİKTE SELÇUKLU’YU GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Hizmet planlaması yaparken Selçuklu’da yaşayan vatandaşların talep ve önerilerinin temel dinamikleri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu’ da her bir vatandaşımızın ihtiyacı doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Hemşerilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu’ da yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekliyoruz. Bu hizmetlerimizi gerçekleştirirken çözüm odaklı hizmet anlayışı ve gönül belediyeciliği ilkesi ile hareket ediyoruz. Bu kapsamda gücümüzü aldığımız hemşerilerimizi ziyaret ediyor, her fırsatta da belediyemizde bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu görüşmelerimizde onlarla olan gönül köprümüzü daha da kuvvetlendiriyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde Selçuklumuzu daha güzel bir geleceğe taşımayı sürdüreceğiz. Sohbetleri, önerileri ve güzel temennileriyle yanımızda olan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.