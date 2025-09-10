Bakırköy Belediyesi bünyesindeki Etüt Merkezi’nde “Tecrübeden Geleceğe” isimli kariyer söyleşilerini başlattı. Programın ilk konuğu, aynı zamanda bir beyin cerrahı olan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu oldu.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içerisinde bulunan Etüt Merkezi’nde öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

YKS hazırlık kurslarının yanı sıra üniversiteye hazırlanan gençlere motivasyon etkinliklerinin de düzenlediği merkezde, “Tecrübeden Geleceğe” kariyer söyleşisinin ilk konuğu Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu oldu. Beyin cerrahı olan Ovalıoğlu, Tıp Fakültesi kazanmak isteyen öğrencilere süreci tüm detaylarıyla aktardı.

Aynı zamanda belediye başkanı olmaya nasıl karar verdiğini paylaşan Ovalıoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında gençlere daha iyi bir yaşam sunabilmek için göreve geldiğini söyledi. “Her zaman yanınızdayım” mesajı veren Başkan Ovalıoğlu, gençlere başarı yolunda motivasyon kaynağı oldu.

Programda öğrenciler merak ettikleri soruları da Başkan Ovalıoğlu’na yöneltme fırsatı buldu.