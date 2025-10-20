'Spor Kenti Yıldırım' vizyonuyla, sporu ve sporcuyu destekleyen önemli projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, yatırımlarının meyvelerini topluyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesporlu Toprak Aras, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Dart Şampiyonas'ında, genç erkekler eşli müsabakalarda tarihi bir başarıya imza attı.

Üstün bir performans sergileyerek Dünya ikincisi olan Aras Toprak Yıldırım'a büyük gurur yaşattı. Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda mindere çıkan Yıldırım Belediyesporlu güreşçiler Yusuf İslam Kara ve Batın Naniş şampiyon olarak ülkemize altın madalya kazandırdılar. Özbekistan'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda ise Yıldırım Belediyespor Kick Boks Antrenörü ve sporcusu Enes Gezer tarihi bir başarıya imza attı. Büyükler +94 kg Light Contact ve Büyükler +94 kg Kick Light branşlarında mücadele eden Enes Gezer, her iki branşta da dünya şampiyonu oldu.

'DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Katıldıkları uluslararası turnuvalarda ülkemizi ve Yıldırımı gururlandıran Toprak Aras, Yusuf İslam Kara, Batın Naniş ve Enes Gezer'i makamında ağırlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, başarılı sporcuları tebrik etti. Yıldırım'ın spor kenti kimliğini güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; 'Gerek tesisleşme hamlemiz gerekse de spor kurslarımız ve eğitimlerimizle Yıldırım'ı adeta bir spor kentine çevirdik. Hamdolsun bu yatırımlarımız da meyvelerini veriyor. Sporcularımız katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda ülkemizi ve bizleri gururlandıran önemli başarılara imza atıyorlar. Bu başarılar eminim ki, çocuklarımıza ve gençlerimize ilham olacak bir yol açacaktır. Ben tüm sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz bundan sonra da artarak devam edecek ifadelerini kullandı.