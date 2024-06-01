Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Bursaspor'un kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçenin belli noktalarına Bursaspor Bayrağı asılması talebine kayıtsız kalmadı.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü'nün kuruluşunun 61. yılı şehrin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Bursaspor Kulübü ve taraftar gruplarının çağrısı ile kentin pek çok noktası Bursaspor bayrakları ile süsleniyor.

Yıldırım ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesinde ikamet eden Bursaspor taraftarı İmren Doğan ve Ufuk Doğan çifti de Mesken Meydanı'nda vatandaşlar tarafından asılmış bayrak göremeyince Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'ne durumu bildirerek bölgeye Bursaspor bayrağı asılması talebinde bulundu. Dün öğleden sonra oluşturulan talepten haberdar olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz duruma kayıtsız kalmadı ve ekiplere ilçenin pek çok noktasına yeşil beyazlı bayrağın asılması talimatını verdi.

Akşam saatlerinde meydan bayrakla süslenirken çiftle görüntülü görüşme gerçekleştiren Başkan Yılmaz, Bursa'nın değeri Bursaspor'a destek vermekten mutluluk duyduğunu belirterek "Bursaspor sevgisi çok güzel. İnşaallah Bursaspor heyecan veren yeni dönemde desteklerle daha iyi yerlere gelecektir." dedi.

Başkan Oktay Yılmaz'la yaptıkları görüşme sırasında Bursasporlu çift talebin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi dolayısıyla Başkan Yılmaz ve Yıldırım Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.