Mahallelerdeki sorunları yerinde tespit ederek hızla çözüm üretmeye devam eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun 9’uncu durağı Vatan oldu. Çalışma ekibiyle birlikte şu ana kadar 8 mahalleyi karış karış gezerek sorunları bir bir çözen Başkan Mutlu, bu kez Vatan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu ve vatandaşların taleplerini aldı. Başkan Mutlu, “Ortak akılla hareket ediyor, ilçemizi birlikte yönetiyoruz. 11 mahallemizin tüm sorunlarını çözerek Bayrampaşalı 300 bin komşumuza ve ilçemizi ziyarete gelen yurttaşlarımıza yaşanabilir bir kent sunmak için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Mutlu, Vatan’daki sorunları belirledi

Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun örnek uygulaması ‘Mahalle Hizmet Seferberliği’ son sürat devam ediyor… Başkan Mutlu’nun mahallelerdeki sorunları yerinde tespit ederek hızla çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığı uygulamanın 9. durağı Vatan Mahallesi oldu. Çalışma ekibiyle birlikte mahalleyi karış karış gezen Başkan Mutlu, hem mahalledeki eksiklikleri belirledi hem vatandaşların taleplerini aldı. Başkan Mutlu’ya mahalledeki incelemeleri boyunca Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Mehmet Demirok, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Bilgehan Yağcı, Hakan Baş, Özlem Tut ve birim müdürleri ile mahalle muhtarı Dilek Teksoy eşlik etti.

BAŞKAN MUTLU: YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Mutlu, “Ortak akılla hareket ediyor, ilçemizi birlikte yönetiyoruz. 11 mahallemizin tüm sorunlarını çözerek Bayrampaşalı 300 bin komşumuza ve ilçemizi ziyarete gelen yurttaşlarımıza yaşanabilir bir kent sunmak için çalışıyoruz” dedi.

9 MAHALLE TAMAMLANDI, 2 MAHALLE KALDI

Vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanan uygulama, Başkan Mutlu’nun yerinde tespit ve çözüm odaklı yaklaşımı ile Bayrampaşa’da belediyecilik anlayışına yeni bir boyut kazandırdı. Şu ana kadar Altıntepsi, Cevatpaşa, İsmetpaşa, Kartaltepe, Kocatepe, Muratpaşa, Orta ve Terazidere mahallelerinde yapılan çalışmanın Yenidoğan ve Yıldırım mahallelerinde de yapılacağı belirtildi.