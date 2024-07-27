Bayrampaşa Belediyesi, YKS tercih döneminde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek en doğru tercihi yapmalarına yardımcı oluyor. Öğrenciler, 2 Ağustos’a kadar Demirkapı ve Ali Fuat Başgil caddelerinde bulunan tercih noktalarında alanında uzman rehberlerden destek alabilecekler.



Bayrampaşalı öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) ücretlerini karşılayan Bayrampaşa Belediyesi, tercih döneminde de onlara destek oluyor. Öğrenciler, 2 Ağustos’a kadar Demirkapı ve Ali Fuat Başgil caddelerinde bulunan belediyenin tercih noktalarında, alanında uzman rehberlerden destek alarak doğru tercihte bulunabilecekler.



Her daim öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, “Öğrencilerimize YKS başvuru döneminde destek vermiştik. Şimdi de tercih döneminde onların yanındayız. Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.