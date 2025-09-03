Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolás Maduro, “Venezuela'nın ABD ile her zaman diyalog kanalları vardı, ancak şimdi manipüle ediliyorlar. Ülkenin savunması için azami baskı altında, azami hazırlık." dedi.

DULCE FELİCİANO CARACAS

VENEZUELA (İGFA) - Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ulusal ve uluslararası basına verdiği bir basın toplantısında, ABD ile diyalog kanallarının her zaman var olduğunu, ancak "şimdi manipüle edildiğini" belirtti.

Başkan Maduro, yaptığı açıklama, ABD'nin Karayip kıyılarındaki askeri konuşlanmasına atıfta bulunarak yapıldı.

Venezuela Devlet Başkanı, "Venezuela'nın görevi, ABD ile tüm diyalog ve iletişim kanallarını sürdürmekti. ancak bunlar kötü durumda. Savaş gemisi diplomasisi düzensiz" dedi.

Bu bağlamda, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "ellerini kanla, Karayip ve Latin kanıyla doldurmak istediği" konusunda uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 30 milyon Latin kökenli vatandaşı "barış bayrağını yükseltmeye" çağırdı. "Burada seçim bağımsızlık ya da sömürge, özgür olmak ya da köle olmak, sömürge ve kölelik asla."

Ayrıca Rubio'nun, Daniel Noboa liderliğindeki Ekvador hükümetinin Kolombiya'da üretilen kokainin %60'ından fazlasını Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiğini de atladığını belirtti. "Noboa Arnavut mafyasıyla iş birliği yapıyor; bunu ben söylemiyorum, Avrupa Birliği ve Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Örgütü bunu doğruluyor. Daniel Noboa, halkının onurunu temsil etmeyen Kuzey Amerika imparatorluğunun bir kuklasıdır."

Ekvador cumhurbaşkanının şirketlerinin Avrupa kıtasına uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını belirtti. "Amerika Birleşik Devletleri, çıkarlarını gözeten yöneticileri elinde tutmanın kendisi için uygun olduğu için sessiz kalıyor." diye ekledi.

Başkan Maduro, "sekiz savaş gemisi, 1.200 füze ve bir nükleer denizaltı Venezuela'yı hedef alıyor. Bu, Latin Amerika tarihindeki en büyük tehdittir." diye açıkladı.

"Bu, aşırı, ahlaksız, haksız bir tehdit... kesinlikle suç teşkil eden ve kanlı. Azami baskı dedikleri şeyi, bu durumda askeri baskıyı ilerletmeye çalıştılar." diye belirtti.

Tehdit karşısında Venezuela'nın azami hazırlığını, "azami baskı karşısında azami hazırlık" olduğunu vurguladığını belirtti.

Bu senaryonun ardında, "ne Amerika'mızda ne de dünyada, hiçbir koşulda yeni bir tür egemenlik, yeni bir tür sömürgecilik dayatılmasına izin vermeyecek" küresel bir vicdan yükseldiğini söyledi.

"Venezuela'ya saldırılırsa, ulusal topraklarımızı savunmak için silahlı mücadeleye başvuracağız ve barışı, egemenliği ve ülkenin kalkınmasını garanti altına almak için silahlı bir Cumhuriyet ilan edeceğiz." diye ekledi.

İkili Bölge

"Venezuela ve Kolombiya arasındaki ikili bölgeyi güvenli bir bölge haline getirmek için temizleme konusunda ilerleme kaydediyoruz." Maduro, Venezuela tarafındaki sınır bölgesine 15.000 asker ve Gustavo Petro liderliğindeki Kolombiya hükümeti tarafından konuşlandırılan 25.000 üniformalı personele atıfta bulunarak bunu vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı, "Venezuela tarafındaki topraklar temizlendi ve Cumhurbaşkanı Petro da sınırların ticaret için kullanılabilmesi için aynı yönde adımlar atıyor." dedi.

Gustavo Petro ve Nicolás Maduro hükümetlerinin, iki ülke arasında beş yıl süreyle geçerli olacak ilk ortak ekonomik bölgenin uygulanması için bir iş birliği çerçevesi oluşturmak üzere 17 Temmuz'da Caracas'ta bir mutabakat zaptı imzaladığını hatırlayalım.

Bölge, ülkenin batısında bulunan Venezuela'nın Táchira ve Zulia eyaletleri ile sınırın karşısında bulunan Kolombiya'nın Norte de Santander bölgesini kapsayacak. Bogota, La Guajira ve Cesar gibi diğer eyaletlerin de girişime katılabileceğinin garantisini verdi.

Kolombiyalı Senatör David Luna'nın İkili Bölge'nin oluşturulmasına yönelik suçlamalarına yanıt olarak Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya hesabı X üzerinden şu yanıtı verdi: "Hiçbir Kolombiyalı asker Venezuela sınırını geçmeyecek, hiçbir Venezuelalı asker Kolombiya'ya geçmeyecek. Bazıları (ABD) petrol ararken, biz sadece ailelerin birbirini bulmasını, üretmesini ve iyi yaşayabilmesini istiyoruz."

8 milyondan fazla

Maduro, Bolivarcı Milislere katılım sayısının 8.200.000'i aştığını bildirdi ve ülkenin 5.336 komünal bölgesinin her birinde Komünal Milis Muharebe Birlikleri'nin oluşturulacağını ve eğitimlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını duyurdu.

"Bu hafta, tüm bölgelerdeki halk için Komünal Milis Muharebe Birimi'nde kapsamlı bir hazırlık ve eğitim süreci başlatacağız."

Maduro, katılımın sürekli ve sürekli olacağını vurguladı. "İki gün yetmedi; vatanı savunmaya hazırlanmak için ulusal bir mutabakat var. Ulusal barış, inananlar ve inanmayanlar, sevenler, çocuklar, yaşlılar ve Venezuela ailesi içindir. Venezuela'nın egemenlikle barış yapma hakkı vardır. Bahsettiğimiz barış, adaletle, eşitlikle, haklarla, insan özgürlüğüyle barıştır ve neyse ki, karşılaşabileceğimiz her koşulda bunu garanti edeceğiz."

Venezuelalıların yüzde 90'ının ABD'nin dayattığı tehditleri reddettiğini belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı, 300'den fazla ulusal ve uluslararası gazeteciyle yaptığı görüşmede, "Sosyal hareketlerin, ABD de dahil olmak üzere küresel kamuoyunun bilinçli dayanışması, Karayipler ve Latin Amerika halklarına karşı bir savaş fikrini reddediyor" dedi.