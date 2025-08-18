Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Turgut Mahallesi Huzur Sokak’ta devam eden istinat duvarı yenileme çalışmasını yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, vatandaşların güvenliği adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Turgut Mahallesi Huzur Sokak’ta yıkılma riski taşıyan mevcut istinat duvarının yerine daha dayanıklı ve güvenli bir duvar inşa ediliyor.

BÖLGE DAHA GÜVENLİ OLACAK

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de devam eden çalışmayı yerinde inceledi. Fatma Başkan, yapım süreciyle ile ilgili Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen’den bilgi aldı. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından bölge daha güvenli bir hale gelecek.