Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), esnaf teşkilatları arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Orakoğlu, BESOB’u ziyaret etti.

Ziyarette, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve Genel Sekreter Rafiz Vatansever, konuk heyetle bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, BESOB’un esnaf ve sanatkârlara yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verildi. İki birlik arasında sürdürülebilecek ortak projeler, eğitim programları ve kurumsal kapasite geliştirme konuları masaya yatırıldı.

Görüşmede konuşan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, BESOB’un sadece Bursa’da değil, Türkiye’de örnek işlere imza attığını belirterek, "Esnaf teşkilatlarımız arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımı, hem kurumsal gelişimimize hem de esnafımızın geleceğine katkı sunuyor. Bu ziyaretler bizleri daha da güçlendiriyor" dedi.

Ziyaretin ardından heyet, geçtiğimiz yıl yenilenen ve modern altyapısıyla hizmet kalitesini artıran BESOB Sicil Müdürlüğü’nü de gezdi.