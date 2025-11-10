İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıldönümünde düzenlenen anma programında konuştu. Hürriyet, 'Bu millet, kurucusunun adını minarede de yaşatır, okulda da, meydanda da, kalbinde de' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıldönümünde İzmit'te düzenlenen törenle anıldı. İzmit Belediyesi tarafından organize edilen program, Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'nin bahçesinde gerçekleştirildi.

Törene İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit Belediye Meclis Üyeleri Celal Hülür, Ayşe Fatmagül Terzi, Erdal Şahin, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saat 09.05'te saygı duruşu ile başladı. Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu; Çınar Çocuk Evi öğrencileri, öğretmenleri Atlas Oğuz'un şefliğinde Andımız'ı seslendirdi. Katılımcılar daha sonra Atatürk büstüne karanfil bırakarak Ulu Önder'i andı.

'ATATÜRK'E DUAYA TAHAMMÜL EDEMEYENLER VAR'

Programda konuşan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, Atatürk'ün fikirlerinin ve devrimlerinin bugün de yol gösterici olduğunu vurguladı.

'Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü derin bir saygı ve minnetle anıyoruz. Onun akla, bilime ve özgürlüğe dayanan mirası bizi her yıl aynı çatı altında buluşturuyor,' dedi.

Atatürk'ün yalnızca bir asker değil, halkına güvenen bir lider olduğunu belirten Hürriyet, 'O büyük insan, 'Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir; fikirlerimi anlıyorsanız bu yeterlidir' demiştir. Biz de fikirlerini, devrimlerini ve erdemini yaşatmak için buradayız,' ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valiliği ve Müftülüğü'nün Atatürk için okunan mevlide yönelik tutumuna da değinen Hürriyet, sert ifadeler kullandı: 'Atatürk'ün adı hâlâ birilerini rahatsız ediyor. Duaya bile tahammül edemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kimse unutmasın: Bu ülkede Atatürk'e edilen duaya yasak koyamazsınız. Bu millet, kurucusunun adını minarede de yaşatır, okulda da, meydanda da, kalbinde de.'

Konuşmasının sonunda Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Hürriyet, 'Onların bize bıraktığı emanete sahip çıkmak, günübirlik tartışmaların değil, Cumhuriyet'in tarafında durmak hepimizin görevidir. Ruhu şad olsun, yolumuz her zaman aydınlık olsun,' dedi.