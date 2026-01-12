İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Afete Karşı Dirençli Kentler Paneli'nde yaptığı konuşmada Bornova Belediyesi'nin kentsel, yeşil ve dijital dönüşüm vizyonunu anlattı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sampaş Bilişim ve İletişim Sistemleri tarafından düzenlenen Afete Karşı Dirençli Kentler Panelinde yaptığı konuşmada, Bornova Belediyesi'nin dijitalleşme yolculuğunu ve bu süreci neden stratejik bir öncelik olarak gördüklerini çarpıcı örneklerle anlattı.

Göreve geldikleri günden bu yana net bir yol haritası çizdiklerini vurgulayan Başkan Eşki, Bornova Belediyesi'nin vizyonunu üç temel başlıkta topladıklarını belirterek şunları söyledi: 'Kendimize üç tane temel alan seçtik: Kentsel dönüşüm, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm. Dijitalleşmenin ne kadar hayati bir konu olduğunun farkındayız.'

Türkiye'nin küresel ölçekte dijital alanda yeterince temsil edilmediğine dikkat çeken Eşki, Barcelona'da düzenlenen uluslararası bilişim fuarına atıfta bulunarak, 'Türkiye'nin tek bir esamesinin bile olmaması ülkemiz adına çok üzücü' ifadelerini kullandı.

'BORNOVA'NIN DİJİTAL İKİZİ ARTIK HAZIR'

Dijitalleşmenin Bornova'da yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, kurumsal bir dönüşüm süreci olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, dijital ikiz uygulamasının bu sürecin en önemli araçlarından biri olduğunu söyledi. Yaklaşık 21 aylık belediye başkanlığı süresinin 18 ayının dijitalleşmeye ayrıldığını ifade eden Eşki, Bornova'nın tüm verilerinin 8-9 ay süren yoğun bir çalışmayla sisteme aktarıldığını belirterek, 'Bu bir veri madenciliği süreciydi. İleride bütün belediyeler buna mecbur kalacak. Tıpkı bankacılığın defterlerden IBAN sistemine geçmesi gibi:' diye konuştu.

Dijital dönüşümün somut çıktılarından birinin de Akıllı Şehirler Merkezi olduğunu dile getiren Başkan Eşki, bu merkezi makam odasının hemen yanına kurduklarını anlattı. Esprili bir dille konuşmasını sürdüren Eşki, şunları söyledi: 'Normalde makamlarda çay düğmesi olur. Biz ikinci bir düğme koyduk. 'Kime hava atmak istiyorsak' ona basıyoruz. Misafirlerimize 'gelin bakın biz ne yaptık' diyoruz.'

Dijitalleşmenin yalnızca ticari ya da siyasi bir vitrin olmadığını özellikle vurgulayan Başkan Eşki, bu süreci kamu yararı perspektifiyle ele aldıklarını söyleyerek, 'Bu yaptığımız iş sadece bir ticaret değil, sadece siyaseten bir pazarlama unsuru da değil. Bu, memlekete yapılan bir hizmettir.' dedi.

Türkiye'de belediyelerde bilgisayar kullanımının öncülerinden biri olan Şekip Birgöl'e atıfta bulunan Eşki, Bornova'nın da dijital dönüşümde öncü belediyelerden biri olacağına dikkat çekti.