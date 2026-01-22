2026 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Trabzon'u daha yaşanabilir ve daha güçlü bir şehir haline getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile belediye yetkilileri de iştirak etti. Toplantıda eğitim, ulaşım, altyapı, çevre ve sosyal projeler başta olmak üzere şehir genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yatırımların daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEHİR

Şehrin her alanda gelişimini hedefleyen yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Genç, şunları söyledi: 'Trabzon'umuzda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Ulaşım ve altyapı başta olmak üzere sosyal, kültürel ve çevresel alanlarda tamamladığımız yatırımların yanı sıra devam eden projelerimizi de yakından takip ediyoruz. İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları, tüm kurumlarımızın uyum içinde çalışması açısından son derece kıymetli. Ortak akıl ve iş birliğiyle şehrimizi daha yaşanabilir ve daha güçlü bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.'