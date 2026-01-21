İSTANBUL (İGFA) - Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, oyun yazarı, çevirmen Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti.

2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Devlet Tiyatrosu Büyük Ödülü'ne layık görülen sanatçının vefat haberini oğlu Ömer Dormen, paylaştı.

Sanat camiası ve sevenleri, Haldun Dormen'in kaybıyla derin üzüntü yaşarken, usta sanatçının son yolculuğuna ilişkin cenaze bilgilerinin ayrıca açıklanacağı belirtildi.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

1928 yılında doğan Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, oyun yazarı, çevirmen Haldun Dormen, güldürü ve vodvil türünde uzmanlaşmış bir tiyatro yönetmenidir.

1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti. 1980'li yıllarda Egemen Bostancı'nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koydu. 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.

1972'de borçları nedeniyle tiyatrosunu kapatmak zorunda kalıp televizyona, yazarlığa ve hocalığa yöneldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümünde sahne dersleri verdi. Aralarında Unutulanlar, Anılarla Söyleşi, Kamera Arkası, Popstar Türkiye gibi programların olduğu onlarca programla televizyonda devamlı yer aldı. Aynı yıllarda Milliyet gazetesinde Çeşitlemeler başlıklı köşesiyle köşe yazarlığına başladı. Milliyet gazetesindeki yazılarını 8 yıl sürdürdü

ABD'de yayımlanan Nanny adlı komedi dizisinin Türkiye versiyonu olan ve 2001-2002 yılları arasında yayımlanan Dadı dizisindeki Uşak Pertev rolü ile geniş kitlelerce tanındı.

Yaşamı boyunca 250'nin üstünde ödül kazanan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ders verdi. Hacettepe Üniversitesi tarafından fahrî doktora ünvanı ile ödüllendirildi.

2009 yılında, Kedi Sahne Sanatları'nın sahnelediği Moliere'in Kibarlık Budalası adlı oyununda Mösyö Jordain rolü ile 8 yıl aradan sonra yeniden oyunculuğa döndü. Oyun, 10 yılda 600 kez sahnelendi. Dormen'in hayatı, yönetmenliğini Selçuk Metin'in üstlendiği, senaryosunu Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı 'Yaparsın Şekerim' (2022) adlı belgesele konu oldu.

Dormen, 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Devlet Tiyatrosu Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.