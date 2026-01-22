Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli hâle getirilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Kent genelindeki alışveriş merkezlerinin önlerinde oluşan yoğun trafiğin önlenmesi için harekete geçen ABB, Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) üzerinde bulunan Kentpark ve Cepa AVM'lerinin ardından Konya Yolu (Mevlana Bulvarı) üzerindeki ANKAmall AVM önünde de trafik düzenleme çalışmalarına başladı.

KÖPRÜ BİTİMİNDEN AVM'YE GİRİŞ KAPATILDI

Çalışmalar kapsamında; ANKAmall AVM önünde kent genelindeki birçok noktada uygulamaya konan 'delinatör ve stoper uygulaması' ile trafik düzenlemesi gerçekleştirildi. Mevlana Bulvarı köprü bitiminde bulunan şerit ayırıcı delinatörler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü girişi yönüne doğru uzatıldı ve köprü bitiminden sağa dönüş engellenerek AVM'ye girişler kapatıldı.

'ANKAMALL ÖNÜNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI'

Ankara genelinde trafik düzenlemelerine devam ettiklerini belirten ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürü Barış Van, 'Özellikle ana arterler üzerinde bulunan AVM'lerin giriş-çıkış noktalarında, kavşak katılımları ile ayrımlarında, köprü başlangıç ile bitiş noktalarında sürücülerin usulsüz şerit değiştirmelerini ve kaynak diye tabir ettiğimiz hareketleri yapmalarını engellemek adına yol ayırıcı delinatörlerle düzenlemeler yapmaktayız' dedi.

SIRADA DİĞER AVM'LER VAR

ABB'nin AVM'lerin çevresinde yaşanan yoğunlukları azaltmak için başlattığı çalışmalar kapsamında; Optimum AVM açık otoparkından Ayaş Yolu'na çıkışlar, Nata Vega AVM çıkışları ile Antares AVM, Podium AVM ve GİMAT çevresinde yaşanan trafik sorunlarına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Düzenlemelerle birlikte, AVM'lerin bulunduğu bölgelerdeki araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hâle getirilmesi hedefleniyor.

TRAFİK DÜZENLEME ÇALIŞMALARI BAŞKENTİN DÖRT BİR TARAFINDA

ABB ekipleri 'delinatör ve stoper uygulaması' ile yoğunluk yaşanan yerlerde trafikte kaynak olarak tabir edilen kavşak katılımlarında ve ana arter bağlantı yollarında meydana gelen ihlallerinde önüne geçmeyi hedefliyor.