Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tıp dilinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) olarak bilinen kas erimesi hastalığıyla mücadele eden Harun Yakupoğlu'nu evinde ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Vali Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın evladı olan DMD hastası Harun Yakupoğlu'nu evinde ziyaret etti. Vali Doğan ve Başkan Alemdar, Harun'un tedavi olarak yaşıtları gibi sağlığına kavuşabilmesi için yürütülen kampanyaya destek çağrısı yaptı.

MORAL ZİYARETİ

Adapazarı Taşkısığı Mahallesi'nde gerçekleştirilen moral ziyaretinde süreçle ilgili ailesinden son bilgileri alan Vali Doğan ve Başkan Alemdar, Harun'la sohbet etti, baba Bayraktar Yakupoğlu'ndan bilgiler aldı.

Ziyarette AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, SESOB Başkan Vekili Ali Bektaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlyas Güler ve Taşkısığı Mahalle Muhtarı Muharrem Bektaş katıldı.

'HARUN'UN NEFESİNE UMUT OLALIM:'

Alemdar, 'Harunun nefesine umut ol' yardım kampanyasına destek çağrısı yaparak, Harun'un sağlığına kavuşarak yaşıtları gibi koşup oynayabilmesi için verilecek desteğin çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Alemdar, 'Harun evladımızın sağlığına kavuşabilmesi için gereken tedavi süreci oldukça maliyetli ve zamanla yarışılıyor. Bu mücadelede Harun'u ve ailesini yalnız bırakmamak, insanlık görevimizdir. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Harun'un umut yolculuğuna güçlü bir destek verelim. Harun'un nefesine umut olmak için tüm hemşehrilerimizi destek olmaya davet ediyorum.' dedi.

'HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ'

Ziyarette konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, 'Bu tür hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızın hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Toplum olarak dayanışma anlayışıyla her zaman yanlarında olacağız. Ayrıca devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımıza destek vermeye devam edecektir' ifadelerini kullandı.